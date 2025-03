Two Point Museum (PC) – Game Review

Two Point Museum ist ein neues Management-Simulationsspiel, das Spieler in die Rolle eines Museumsdirektors schlüpfen lässt. Entwickelt von einem Team, das sich an den Erfolg von Spielen wie Two Point Hospital und Two Point Campus orientiert, ist dieses Spiel eine Mischung aus strategischem Tiefgang, kreativer Freiheit und humorvollen Elementen. Das Ziel ist es, ein erfolgreiches Museum aufzubauen, das Besucher anzieht, Ausstellungen beherbergt und sich ständig weiterentwickelt.

Im Folgenden unser Test zur PC-Version des Titels.

Chaotisches Gameplay

Museumsaufbau und Raumgestaltung

Das Herzstück von Two Point Museum ist die Gestaltung und Verwaltung eines Museums. Spieler beginnen mit einem leeren Gebäude und müssen Schritt für Schritt Räume einrichten, um Ausstellungen zu schaffen. Jeder Raum kann individuell gestaltet werden, von der Platzierung von Exponaten bis hin zur Dekoration mit Pflanzen, Bildern und Möbeln.

Ausstellungsräume: Hier werden die Hauptattraktionen des Museums platziert. Spieler können zwischen verschiedenen Themen wie Naturkunde, Kunst, Geschichte oder Technologie wählen. Jedes Thema hat spezifische Anforderungen. Zum Beispiel benötigt eine Dinosaurier-Ausstellung fossile Skelette, interaktive Displays und teilweise sogar animierte Modelle.

Exponate und Ausstellungen

Exponate sind die Hauptattraktionen des Museums. Spieler können neue Exponate durch Forschung, Kauf oder als Belohnungen für erreichte Ziele erhalten. Jedes Exponat hat einen bestimmten Wert und zieht unterschiedliche Besuchergruppen an.

Interaktive Exponate: Einige Exponate können interaktiv sein, wie zum Beispiel Touchscreens, die zusätzliche Informationen liefern, oder Nachbildungen, die Besucher berühren können. Diese erhöhen die Attraktivität der Ausstellung und die Zufriedenheit der Besucher.

Besuchermanagement

Die Besucher sind das Lebenselixier des Museums. Spieler müssen sicherstellen, dass die Besucher zufrieden sind, indem sie ihre Bedürfnisse erfüllen.

Bedürfnisse der Besucher: Besucher haben verschiedene Bedürfnisse, wie Hunger, Durst, Toilettenbesuche und Unterhaltung. Spieler müssen sicherstellen, dass es genügend Servicebereiche gibt, um diese Bedürfnisse zu erfüllen.

Personalmanagement

Das Personal spielt eine entscheidende Rolle im Betrieb des Museums. Spieler müssen verschiedene Mitarbeiter einstellen und verwalten, darunter Kuratoren, Reinigungskräfte, Sicherheitspersonal und Verkäufer.

Einstellung und Schulung: Spieler können Personal einstellen und sie schulen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Gut ausgebildete Mitarbeiter sind effizienter und können die Qualität der Ausstellungen und die Zufriedenheit der Besucher steigern.

Forschung und Entwicklung

Forschung ist ein wichtiger Aspekt des Spiels, um neue Exponate, Technologien und Verbesserungen freizuschalten.

Forschungsprojekte: Spieler können Forschungsprojekte starten, um neue Exponate, Ausstellungstechnologien und Museumsverbesserungen zu entwickeln. Diese Projekte erfordern Zeit und Ressourcen, bieten aber langfristige Vorteile.

Finanzmanagement

Ein erfolgreiches Museum erfordert ein solides Finanzmanagement. Spieler müssen Einnahmen und Ausgaben im Auge behalten, um sicherzustellen, dass das Museum profitabel bleibt.

Einnahmequellen: Die Hauptquellen für Einnahmen sind Eintrittsgelder, Souvenirläden und Cafés. Spieler können die Preise für Eintrittskarten und Souvenirs anpassen, um die Einnahmen zu maximieren.

Herausforderungen und Ziele

Jedes Level im Spiel hat spezifische Ziele, die erreicht werden müssen, um fortzufahren. Diese Ziele reichen von der Erreichung einer bestimmten Anzahl von Besuchern bis hin zur Erfüllung spezieller Anforderungen wie der Ausrichtung einer erfolgreichen Sonderausstellung.

Level-basierte Herausforderungen: Jedes Level bietet neue Herausforderungen und Ziele, die das Spiel frisch und interessant halten. Spieler müssen strategisch denken und ihre Ressourcen effizient verwalten, um diese Ziele zu erreichen.

Sandbox-Modus

Für Spieler, die sich mehr auf die kreative Gestaltung konzentrieren möchten, bietet Two Point Museum einen Sandbox-Modus. In diesem Modus gibt es keine finanziellen Einschränkungen oder spezifischen Ziele, sodass Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Spieler können natürlich auch ihre Kreationen mit der Community teilen und die Museen anderer Spieler bewundern, was zusätzliche Inspiration und Freude bietet.

Einzigartiger Humor und Stil von Two Point Museum sowie der Reihe

Wie in der Two Point-Reihe üblich, ist auch Two Point Museum voller humorvoller Elemente. Die Besucher haben skurrile Kommentare, die Mitarbeiter reagieren auf ungewöhnliche Weise, und die Exponate sind oft mit einem Augenzwinkern gestaltet. Wer würde nicht gerne eine Ausstellung über „Die Geschichte der schlechten Frisuren“ oder „Die Evolution der Haushaltsgeräte“ besuchen?

Grafisch ist das Spiel farbenfroh und cartoonhaft gestaltet, was perfekt zum humorvollen Ton passt. Die Charaktere sind liebevoll animiert, und die Umgebungen sind detailliert und voller kleiner Details, zum Entdecken.

Angenehme Mischung aus Herausforderung und Fortschritt

Das Spiel bietet eine Reihe von Herausforderungen, die das Management erschweren. Spieler müssen ein Budget verwalten, Einnahmen durch Eintrittsgelder und Souvenirläden generieren und gleichzeitig die Qualität der Ausstellungen verbessern. Es gilt, ein Gleichgewicht zwischen Investitionen in neue Exponate und der Instandhaltung des Museums zu finden.

Jedes Level hat spezifische Ziele, die erreicht werden müssen, um fortzufahren. Diese reichen von der Erreichung einer bestimmten Anzahl von Besuchern bis hin zur Erfüllung spezieller Anforderungen wie der Ausrichtung einer erfolgreichen Sonderausstellung. Diese Ziele sorgen für Abwechslung und halten das Spiel frisch.

Neben dem Hauptkampagnenmodus bietet Two Point Museum auch einen Sandbox-Modus, in dem Spieler ohne finanzielle Einschränkungen und spezifische Ziele ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Dieser Modus eignet sich perfekt für Spieler, die sich mehr auf die Gestaltung und weniger auf das Management konzentrieren möchten.

Fazit zu Two Point Museum

Two Point Museum bietet ein tiefgründiges und abwechslungsreiches Gameplay, das sowohl strategisches Denken als auch kreative Gestaltung erfordert. Mit seinen vielfältigen Herausforderungen, humorvollen Elementen und umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten ist es ein unterhaltsames und fesselndes Spiel für Fans von Management-Simulationen.

Two Point Museum ist also definitiv einen Blick wert für alle, die sich für Simulationsspiele interessieren oder einfach eine humorvolle und entspannte Spielerfahrung suchen.

Hier geht es zu unserer Game Review zu Split Fiction für die PS5.

Quelle: youtube.com via SEGA

Review Wertung

8 SCORE Two Point Museum ist eine sehr gelungene Mischung aus kreativer Architektur, Kuratierung, Management, Aufbau und teils genialem Humor. Detail-Wertung Grafik 8 Sound 7 Gameplay 9 Story 7 Motivation 8 Steuerung 8

Test-Hardware: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5