Sonic Racing Crossworlds: Neue Details von Sega nach Closed Beta

Anfang dieses Jahres veranstaltete Sega einen geschlossenen Netzwerktest für Sonic Racing: CrossWorlds, das nächste Rennspiel mit Sonic the Hedgehog und seinem Unterstützer-Team. Viele Fans hatten die Gelegenheit, das Spiel zu testen, und haben nun ihr Feedback an Sega weitergegeben.

In einem Beitrag auf dem offiziellen X/Twitter-Account des Spiels teilt der Publisher mit, dass sie jetzt „mit eurem Feedback im Gepäck auf dem Weg zum Release“ sind. Es bleibt abzuwarten, wie viel von diesem Feedback die Entwickler tatsächlich berücksichtigen werden, aber hoffentlich führt dies zu einem besseren Spielerlebnis.

Results from our Closed Network Test are in! The most popular characters were:

🥇 Sonic

🥈 Shadow

🥉 Cream & Cheese

Will you stick with your main, or find another character to sit in your driver’s seat when the game launches? pic.twitter.com/a4z7zBv569

— Sonic Racing: CrossWorlds (@RaceCrossWorlds) March 19, 2025