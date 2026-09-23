Neues Sonic-Spiel offiziell bestätigt – Sega verspricht neue Ideen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein neues Sonic-Spiel ist offiziell in Entwicklung. Serien-Chef Takashi Iizuka bestätigte gegenüber 4Gamer, dass SEGA bereits am nächsten Titel arbeitet. Konkrete Details wollte er noch nicht verraten. Iizuka betonte jedoch, dass die mit Sonic Frontiers begonnenen spielerischen Veränderungen noch längst nicht ausgereizt seien. Charaktere, Geschichte und Spielsystem sollen künftig neue Erfahrungen ermöglichen. Interessant: Bereits Anfang 2026 gab es Hinweise auf einen neuen Sonic-Titel. Ob es sich um Sonic Frontiers 2 handelt, bleibt offen.