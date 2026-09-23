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Neues Sonic-Spiel offiziell bestätigt – Sega verspricht neue Ideen

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Artikel von Markus Bauer +
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Ein neues Sonic-Spiel ist offiziell in Entwicklung. Serien-Chef Takashi Iizuka bestätigte gegenüber 4Gamer, dass SEGA bereits am nächsten Titel arbeitet. Konkrete Details wollte er noch nicht verraten. Iizuka betonte jedoch, dass die mit Sonic Frontiers begonnenen spielerischen Veränderungen noch längst nicht ausgereizt seien. Charaktere, Geschichte und Spielsystem sollen künftig neue Erfahrungen ermöglichen. Interessant: Bereits Anfang 2026 gab es Hinweise auf einen neuen Sonic-Titel. Ob es sich um Sonic Frontiers 2 handelt, bleibt offen.

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