Neue Hinweise auf Sonic-Nachfolger: Sega-Insider lässt Fans spekulieren

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Unwahrscheinlich! - Es liegen keine verlässlichen oder belegbaren Quellen vor.

Fans, die seit Jahren auf handfeste News über das nächste große 3D-Sonic-Abenteuer warten, bekommen gerade wieder Futter für unzählige Theorien, Diskussionen und Hypes. Und das alles ausgelöst durch einen einzigen, kryptischen Tease aus der Szene.

Der Tease, der zur Spekulation führte

Vor wenigen Tagen hat ein bekannter Insider, der unter dem Namen Nate the Hate auf Social-Media aktiv ist, auf eine direkte Nachfrage nach dem nächsten großen Sonic-Spiel geantwortet – und zwar nicht mit einem Leak, sondern mit einer scheinbar simplen Gegenfrage: „Magst du Sonic Frontiers?“

Auf Reddit, in Fan-Gruppen und auf X.com explodierte daraufhin die Stimmung: Viele lesen das als kleinen Hinweis darauf, dass das nächste 3D-Sonic-Spiel stark an Sonic Frontiers angelehnt sein könnte – oder sogar eine direkte Fortsetzung ist. Seit dem Open-World-Ansatz von Frontiers wünschen sich viele Fans genau das: mehr Sonic-Abenteuer in der riesigen, rasant befahrbaren Welt.

Und selbst wenn Sega bisher noch keine offizielle Ankündigung gemacht hat, wurde eins klar: Die Community ist hungrig wie nie. Schon jetzt wird in den Kommentaren spekuliert, ob ein möglicher Nachfolger noch dieses Jahr erscheinen könnte – nicht zuletzt weil 2026 das 35-jährige Jubiläum von Sonic ist und Sega traditionell etwas Größeres plant, um diesen Meilenstein zu feiern.

Offizielles Schweigen, aber viele Bausteine

Sega selbst hat bislang keine offizielle Ankündigung zu einem neuen großen Hauptspiel gemacht, weder ein Titel noch ein ungefähres Release-Datum wurde bestätigt. Und doch gibt es einige Zusammenhänge, die Fans derzeit ins Feld führen:

Frontiers war ein riesiger Erfolg und gehört zu den meistverkauften Spielen der Sonic-Reihe.

2026 steht im Zeichen des 35. Sonic-Geburtstags , mit diversen Events, fanorientierten Programmen und Jubiläums-Aktionen.

, mit diversen Events, fanorientierten Programmen und Jubiläums-Aktionen. Neben dem Hauptspiel erleben andere Sonic-Titel wie Sonic X Shadow Generations oder Sonic Racing: CrossWorlds ein wachsendes Momentum – was die Erwartungshaltung noch weiter anheizt.

All das zusammen hat dafür gesorgt, dass aus einem simplen Insider-Hinweis eine regelrechte Lawine an Fan-Theorien wurde.

