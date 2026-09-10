GTA 6 Collector’s Edition geleakt? Diese riesige Box soll größer als eine PS5 sein

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Eine Collector’s Edition von GTA 6 könnte doch noch kommen. Im Netz sind Fotos einer großen schwarzen Box aufgetaucht, die angeblich für Rockstars kommendes Sandbox-Spiel produziert wird. Auf der Verpackung stehen unter anderem „Vice City“ und „Leonida“, an der Seite ist das bekannte Grand Theft Auto VI-Logo zu sehen.

Der Ursprung der Bilder ist der X-Nutzer @Alexi0982. Er behauptete rund einen Monat lang in der Verpackungsproduktion bei Unique Services Group gearbeitet zu haben. Dort sollen genau diese Boxen hergestellt worden sein. Seinen ursprünglichen Beitrag löschte er wenig später wieder. Als Grund nannte er mögliche rechtliche Probleme. Neben Fotos der Verpackung zeigte er offenbar auch einen Mitarbeiterausweis des Unternehmens. Ob die Bilder echt sind und tatsächlich mit Rockstar Games zusammenhängen, wurde bislang nicht unabhängig bestätigt.

Die Box soll sogar größer als eine PS5-Verpackung sein

Nach Angaben des vermeintlichen Ex-Mitarbeiters befinden sich im Inneren mehrere voneinander getrennte Bereiche. Die Box selbst soll größer als die Verpackung einer PlayStation 5 sein. Was darin steckt, wusste er allerdings nicht.

Für Diskussionen auf Reddit sorgt eine runde Aussparung im Inneren. Der ehemalige Mitarbeiter vermutete zunächst, dass dort möglicherweise eine Disc Platz finden könnte. Später schränkte er seine eigene Aussage wieder ein. Auf der Verpackung sei keine bestimmte Konsole angegeben, weshalb die Aussparung genauso gut für etwas völlig anderes gedacht sein könnte.

Eine Disc wäre ohnehin eine ziemliche Überraschung. Rockstar verkauft die angekündigte physische Standard Edition von GTA 6 lediglich als Code-in-Box. In der Verpackung steckt ein Download-Code, aber kein Datenträger.

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Das Unternehmen hinter den Boxen gibt es tatsächlich

Unique Services Group ist kein erfundener Name. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Kalifornien und Tijuana in Mexiko und spezialisiert sich nach eigenen Angaben auf hochwertige Verpackungen, Sonderanfertigungen und aufwendige dreidimensionale Produkte. Genau solche großen Sammlerboxen würden grundsätzlich zum Geschäft des Unternehmens passen.

Das beweist natürlich nicht, dass die gezeigten GTA 6-Verpackungen echt sind. Auch ein aufwendig produziertes Press Kit für Medien oder Influencer wäre denkbar. In der Community wird genau darüber bereits heftig diskutiert.

Rockstar hat so etwas schon bei Red Dead Redemption 2 gemacht

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Sammlerbox, die überhaupt kein Spiel enthält. Das klingt zunächst seltsam, hat bei Rockstar aber einen direkten Vorgänger. Für Red Dead Redemption 2 verkaufte Rockstar 2018 eine eigene Collector’s Box mit Metallschatulle, Sammlermünze, Spielkarten, Bandana, Puzzle und weiteren Gegenständen. Das Spiel selbst musste separat gekauft werden.

Eine ähnliche Lösung würde zu Grand Theft Auto VI passen. Käufer könnten Standard oder Ultimate Edition bereits digital vorbestellt haben und eine Collector’s Box später zusätzlich kaufen. Rockstar hat für GTA 6 bislang offiziell nur die Standard Edition und Ultimate Edition angekündigt. Eine Collector’s Edition beziehungsweise Collector’s Box taucht auf der offiziellen Editions-Seite (bisher) nicht auf.

Der angebliche Mitarbeiter behauptete außerdem, dass die Produktion der Boxen noch bis November laufen soll und Exemplare bereits für verschiedene Regionen vorbereitet werden. Ob daraus tatsächlich ein Produkt für Spieler wird oder wir gerade nur Verpackungen für eine große Marketingaktion sehen, bleibt offen.

Die Fotos allein reichen jedenfalls noch nicht aus, um eine Collector’s Edition für GTA 6 zu bestätigen.