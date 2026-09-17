GTA 6: Keine Disc in der Spieleverpackung, dafür ein eigenes Musik-Album angekündigt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Diese Kombination muss man erst einmal zusammenbringen: Kaufst du Grand Theft Auto VI (GTA 6) am 19. November als „physische Version“, liegt in der Verpackung keine Spiele-Disc. Stattdessen bekommst du einen Download-Code. Beim Soundtrack geht Rockstar Games dagegen einen überraschend klassischen Weg.

Grand Theft Auto VI: The Album erscheint nämlich nicht nur digital, sondern tatsächlich auf CD und Vinyl. Insgesamt enthält das offizielle GTA 6-Album 34 eigens produzierte Songs. Die ersten sechs davon kannst du bereits jetzt hören. Das neue Album wird dagegen laut Rockstar Games unter anderem als CD und in mehreren Vinyl-Versionen veröffentlicht.

GTA 6 bekommt 34 komplett neue Songs

Hinter dem Album steckt die Auflösung einer ziemlich auffälligen Teaser-Aktion. In den vergangenen Tagen veröffentlichten plötzlich Künstler wie Travis Scott, Future, Metro Boomin, Morgan Wallen und Keith Richards Artworks im Stil von GTA 6. Jetzt ist klar, warum. Sie gehören zum offiziellen Album, das Rockstar gemeinsam mit Atlantic Records veröffentlicht. Insgesamt wurden dafür 34 Original-Tracks produziert, die musikalisch Vice City und den Bundesstaat Leonida begleiten sollen.

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Sechs davon sind bereits verfügbar:

Yung Lean feat. Future & Metro Boomin: That’s It

That’s It Travis Scott: RHYNO

RHYNO CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy: Sexy Magic

Sexy Magic Morgan Wallen: Last Thing You Need

Last Thing You Need Rauw Alejandro: Macacoa 2000

Macacoa 2000 Keith Richards: Bright Lights, Big City

Bei Travis Scotts Beitrag steckt außerdem ein prominenter Name hinter den Reglern. RHYNO wurde von Guy-Manuel de Homem-Christo produziert, bekannt als eine Hälfte von Daft Punk.

Der GTA 6-Soundtrack bekommt mehr physische Liebe als das Spiel

Gerade für Sammler hat die Ankündigung einen gewissen Beigeschmack. Rockstar bietet für das Album verschiedene physische Varianten an, darunter eine Limited Edition auf Vinyl.

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Eine echte Disc-Version des eigentlichen Spiels gibt es zum Launch nicht. Die sogenannte physische GTA 6-Version erscheint bereits am 12. November 2026, also eine Woche vor dem eigentlichen Release. In der Hülle steckt allerdings lediglich ein Code. Damit kannst du das Spiel vorab herunterladen und am 19. November starten. Eine Blu-ray, von der sich GTA 6 installieren oder später ohne erneuten Download archivieren lässt, gibt es damit zum Start nicht. Wer Spiele gerne tatsächlich physisch besitzt, bekommt also eine Verpackung und einen digitalen Zugangscode.

Beim Album ist Rockstar wesentlich traditioneller unterwegs. Neben den Streaming-Versionen gibt es CD und Vinyl, darunter sogar aufwendige Sammler-Ausgaben.

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Die 34 Songs sind noch nicht das komplette GTA-6-Radio

Das neue Album darf außerdem nicht mit der vollständigen Musikauswahl von GTA 6 verwechselt werden. Die 34 Songs bilden ein eigenes offizielles Album. Zusätzlich besitzt das Spiel seinen dynamischen Score und natürlich wieder zahlreiche Radiosender. Rockstar kündigt in diesem Zusammenhang sogar die „nächste Evolutionsstufe des In-Game-Radios“ an. Was das genau bedeutet, möchte das Studio erst später verraten.

Gerüchte über wesentlich dynamischere Radiosender gibt es bereits länger. Künstler könnten in GTA 6 möglicherweise stärker in das laufende Radioprogramm eingebunden werden. Solche Funktionen hat Rockstar bisher allerdings nicht bestätigt.

Die heutige Ankündigung hat damit fast schon etwas Ironisches: Wer GTA 6 physisch kauft, bekommt keine Spiele-Disc. Wer die Musik physisch kaufen möchte, bekommt dagegen tatsächlich einen Datenträger. Und mit 34 eigens produzierten Songs scheint Rockstar beim Soundtrack ohnehin deutlich größer zu denken als bei früheren Grand Theft Auto-Veröffentlichungen.

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