GTA 6 Soundtrack

Vice City lebt – und zwar nicht nur durch Neonlichter und Alligatoren, sondern auch durch einen verdammt clever kuratierten Soundtrack.

Rockstar Games lässt sich gerne Zeit – und wenn endlich ein Trailer erscheint, sitzt jedes Detail. Besonders auffällig: die Musikauswahl der bisherigen GTA 6-Trailer. Diese ist mehr als bloße Untermalung – sie liefert Hinweise auf Atmosphäre, Erzählton und sogar auf die kulturelle Vielschichtigkeit der Spielwelt.

Im ersten offiziellen Trailer dominiert Tom Pettys „Love Is a Long Road“ – ein nostalgisch aufgeladener Rocksong aus dem Jahr 1989. Kein Zufall: Das Stück erzählt von Ausbruch, Widerstand und Sehnsucht – ziemlich passend zu den Bonnie-und-Clyde-Vibes der neuen Protagonisten Lucia und ihrem Partner. Und ganz nebenbei: Tom Petty stammt aus Florida. Ein Gruß an die neue Spielwelt, wie er subtiler kaum sein könnte.

Trailer Nummer zwei bringt dann mehr Tempo und mehr Genres: „Hot Together“ von den Pointer Sisters steht für funky 80s-Feeling, während Wang Chungs „Everybody Have Fun Tonight“ förmlich nach Neon, Retro und exzessivem Nachtleben schreit. Dazu mischen sich Zenglens haitianischer Kompa („Child Support“) und Tammy Wynettes Country-Ballade „Talkin’ to Myself Again“. Die Botschaft: Vice City ist ein Schmelztiegel – kulturell, klanglich, emotional.

Wer Rockstar kennt, weiß: Musik ist kein Beiwerk. Sie ist narrative Ebene. Radiosender waren schon immer Seismografen für gesellschaftlichen Wahnsinn, Popkultur und Lokalkolorit. Und bei GTA 6 deutet vieles darauf hin, dass wir erneut ein verdammt gut abgestimmtes Klanguniversum serviert bekommen – irgendwo zwischen Miami Vice, TikTok-Realität und sozialem Brennglas.

Offizielle Tracklists gibt es noch nicht. Aber eines ist klar: Der Soundtrack wird mehr sagen als viele Dialoge.