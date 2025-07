GTA 6: Travis Scott schürt Gerüchte um Gastauftritt im neuen Musikvideo

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Gerüchteküche rund um GTA 6 brodelt die ganze Zeit, diesmal dank niemand Geringerem als Travis Scott. In seinem brandneuen Musikvideo zu 2000 Excursion sorgt eine bestimmte Szene für ordentlich Aufsehen: Bei Minute 3:55 steht der Rapper neben einem Ferrari mit einem auffälligen Nummernschild. Darauf zu lesen: „GTA VI6“. Ein absichtlicher Hinweis? Oder einfach nur ein cleveres Easter Egg?

Travis Scott und GTA 6: Mehr als nur ein Zufall?

In der Gaming-Community wird bereits heftig diskutiert. Könnte Travis Scott in irgendeiner Form in Grand Theft Auto VI auftauchen? Ein Auftritt als Charakter? Oder vielleicht ein eigener Radiosender im Spiel, ähnlich wie es bei anderen Künstlern bereits angedeutet wurde?

Was Spekulationen weiter befeuert: Travis Scott ist kein Unbekannter in der Welt der Videospiele. Sein legendäres „Astronomical“-Konzert in Fortnite brach damals sämtliche Rekorde und zeigte, wie geschickt der Künstler virtuelle Plattformen nutzt. Ein Auftritt in GTA 6 würde also perfekt in seine digitale Karriere passen.

Drake, DJ Khaled und Co: Mehr Musikstars in GTA 6?

Travis Scott wäre nicht der erste große Name im Spiel. Bereits Anfang des Jahres ließ Jermaine Dupri versehentlich durchsickern, dass Drake in GTA 6 mit einem eigenen Radiosender vertreten sein soll – inklusive exklusiver Songs, die zuerst im Spiel erscheinen sollen. Und ein bekannter Leaker behauptete zudem, dass DJ Khaled ebenfalls einen festen Platz im In-Game-Radio bekommt.

Damit könnte Rockstar in GTA 6 ein ganz neues Level an Musik-Integration anstreben: mit echten Stars, exklusiven Tracks und einer noch immersiveren Welt.

Die Spannung rund um Grand Theft Auto VI nimmt weiter zu. Erst kürzlich hat Rockstar Games eine neue Wunschlisten-Funktion aktiviert, was viele Fans als klares Zeichen für bevorstehende Release-Vorbereitungen deuten. Gleichzeitig bricht der zweite GTA 6-Trailer weiterhin Rekorde – und überholt in puncto Aufrufe sogar den legendären GTA 5-Trailer. Ein einfacher Screenshot entfacht zudem Diskussionen über die wahre Größe der Vice City-Map. Und es kommt noch besser: Gleich mehrere GTA 5-Stars sollen offen für ein Comeback in GTA 6 sein – vielleicht sogar im Rahmen eines spektakulären DLC namens The Final Score? Zumindest hegten sie die Idee selbst. Ob Rockstar Games darauf zurückgreifen wird werden wir wohl erst ab dem 26. Mai 2026 zu sehen bekommen.

