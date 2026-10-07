GTA 6 kommt auch über die Cloud nicht auf den PC: Xbox räumt großes Gerücht ab

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI wird zum Release am 19. November 2026 nicht über Xbox Cloud Gaming auf dem PC spielbar sein. Microsoft hat damit einem Bericht widersprochen, der in den vergangenen Stunden für viel Aufsehen gesorgt hatte. Ursprünglich hieß es, Xbox habe sich „exklusive Streaming-Rechte für GTA 6“ gesichert und könnte damit sogar PC-Spielern zum Launch Zugang zu Rockstars neuem Spiel ermöglichen. Genau das stimmt nicht. Xbox Chief Strategy Officer Matthew Ball stellt klar: GTA 6 wird weder exklusiv über Xbox gestreamt noch auf den PC gestreamt.

Die Korrektur ist wichtig, weil die ursprüngliche Meldung von einer normalerweise sehr gut informierten Quelle kam. Tom Warren von „The Verge“ berichtete zunächst, Microsoft habe sich die exklusiven Game-Streaming-Rechte für das kommende Rockstar-Spiel gesichert. Grundlage waren Informationen aus dem Unternehmen. Xbox-Chefin Asha Sharma soll Mitarbeitern zuvor angekündigt haben, Microsoft bereite rund um GTA 6 etwas vor, das kein anderer Plattformbetreiber mache.

Daraus entstand eine ziemlich große Geschichte. Wenn nur Xbox Cloud Gaming das kommende GTA 6 streamen dürfte, könnten theoretisch auch PC-Spieler über Microsofts Cloud zugreifen, obwohl Rockstar noch keine PC-Version angekündigt hat. Genau diese Interpretation verbreitete sich innerhalb weniger Stunden im Internet wie ein Lauffeuer.

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Xbox widerspricht den Berichten öffentlich

Dann meldete sich Microsoft selbst. Matthew Ball bezeichnete die entstandene Berichterstattung auf X.com als teilweise falsch dargestellt. GTA 6 werde am 19. November auf Xbox erscheinen, aber nicht exklusiv gestreamt und auch nicht auf den PC gestreamt.

Damit sind gleich zwei Punkte vom Tisch. Microsoft besitzt keine exklusive Cloud-Streaming-Möglichkeit für GTA 6 und PC-Spieler bekommen am Release-Tag keinen versteckten Umweg über Xbox Cloud Gaming. Wer am 19. November nach Leonida möchte, braucht weiterhin eine PlayStation 5 oder Xbox Series X/S.

Zuletzt hatte Take-Two erneut betont, dass der PC für das Unternehmen immer wichtiger wird. Eine Ankündigung von GTA 6 für Steam, den Epic Games Store oder den Rockstar Games Launcher gibt es deshalb aber noch lange nicht.

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Auch „The Verge“ hat seinen Bericht inzwischen korrigiert

Insider Tom Warren hat den ursprünglichen Bericht mittlerweile angepasst. In der aktuellen Version bei „The Verge“ ist nicht mehr von exklusiven Streaming-Rechten die Rede. Warren hält allerdings an seiner Information fest, dass GTA 6 über Xbox Cloud Gaming gestreamt werden soll.

Genau hier wird es etwas komplizierter. Microsoft hat nicht gesagt, dass GTA 6 überhaupt nicht über seine Cloud-Technik gestreamt wird. Ball schließt ausdrücklich die Exklusivität und Streaming auf den PC aus. „The Verge“ vermutet deshalb inzwischen, dass sich die Vereinbarung auf Streaming innerhalb des Xbox-Ökosystems beziehungsweise auf Xbox-Konsolen beschränken könnte.

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Bestätigt ist diese genaue Ausgestaltung allerdings noch nicht. Microsoft hat bisher nicht erklärt, auf welchen Geräten GTA 6 über Xbox Cloud Gaming verfügbar sein wird, welche Spieler darauf zugreifen können oder ob zusätzliche Einschränkungen gelten. Hier sollte man deshalb nicht aus einem Dementi gleich das nächste Gerücht aufbauen. Zumindest tue ich das nicht.

Für PC-Spieler ändert sich damit nichts

Für PC-Spieler ist die Lage wesentlich einfacher. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 nicht für PC, weder nativ noch als Cloud-Umweg über Xbox. Wann Rockstar eine richtige PC-Version veröffentlicht, ist weiterhin unbekannt.

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Auf PS5 und Xbox Series X/S steht der Release dagegen fest. Der Preload beginnt bereits am 12. November. Alle bestätigten Termine bis zum Launch haben wir in unserem aktuellen GTA 6-Countdown zusammengefasst.

Die Geschichte zeigt vor allem, wie schnell aus einem grundsätzlich glaubwürdigen Bericht eine wesentlich größere Aussage werden kann. Dass Xbox offenbar etwas Besonderes mit „GTA 6 und Cloud Gaming“ plant, steht durch Warrens aktualisierten Bericht weiterhin im Raum. Exklusive Streaming-Rechte und GTA 6 auf dem PC zum Launch gehören aber nicht dazu. Genau das hat Microsoft inzwischen selbst klargestellt.