Crazy Taxi: World Tour – Dataminer finden versteckte Inhalte in der Beta

Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

In der Beta von Crazy Taxi: World Tour steckt offenbar mehr, als SEGA freigeschaltet hat. Ein Dataminer will in den Spieldateien Hinweise auf zusätzliche, bislang nicht zugängliche Inhalte entdeckt haben. Offiziell enthielt der Netzwerktest lediglich zwei Multiplayer-Modi, zwei Maps, sechs Fahrzeuge und vier Fahrer. Was davon später tatsächlich im fertigen Spiel landet, ist noch offen. Crazy Taxi: World Tour erscheint 2027 für PS5, Xbox Series, PC und Switch 2.