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Crazy Taxi: World Tour – Dataminer finden versteckte Inhalte in der Beta

i Crazy Taxi: World Tour – Dataminer finden versteckte Inhalte in der Beta
Artikel von Adnan Siddiqi +
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In der Beta von Crazy Taxi: World Tour steckt offenbar mehr, als SEGA freigeschaltet hat. Ein Dataminer will in den Spieldateien Hinweise auf zusätzliche, bislang nicht zugängliche Inhalte entdeckt haben. Offiziell enthielt der Netzwerktest lediglich zwei Multiplayer-Modi, zwei Maps, sechs Fahrzeuge und vier Fahrer. Was davon später tatsächlich im fertigen Spiel landet, ist noch offen. Crazy Taxi: World Tour erscheint 2027 für PS5, Xbox Series, PC und Switch 2.

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