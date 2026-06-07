Crazy Taxi ist zurück: SEGA lässt den Arcade-Klassiker wieder los

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es gibt Spiele, die muss man nur kurz sehen und sofort ist ein bestimmtes Gefühl wieder da. Crazy Taxi gehört genau dazu. SEGA hat beim Xbox Games Showcase 2026 mit Crazy Taxi: World Tour einen neuen Teil der Arcade-Raser-Reihe gezeigt. Der Titel soll 2027 erscheinen und bringt damit eine Marke zurück, die viele Spieler noch mit lautem Sound, hektischem Verkehr und absurden Fahrmanövern verbinden.

Der neue Trailer setzt bewusst auf Nostalgie. Mit „All I Want“ von The Offspring greift SEGA direkt einen Song auf, der für viele untrennbar mit dem alten Crazy-Taxi-Gefühl verbunden ist. Was für eine Nostalgie! Pure Energie. Im Mittelpunkt steht Axel, der durch Stadtstraßen rast, bevor ein mysteriöser Fahrer auftaucht und das Ganze in ein internationales Abenteuer kippt. Xbox nennt den neuen Teil ein komplett neues Kapitel der klassischen Driving-Action-Reihe.

Warum diese Rückkehr funktionieren könnte

Crazy Taxi war nie ein Spiel, das sich mit Realismus aufgehalten hat. Es ging um Geschwindigkeit, Chaos und diesen einen Versuch, noch ein paar Sekunden aus der Uhr zu quetschen. Genau deshalb passt die Marke auch heute noch. Viele moderne Rennspiele wollen riesig, ernst und technisch beeindruckend sein. Crazy Taxi: World Tour kann dagegen einfach laut, direkt und schnell sein.

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Spannend ist vor allem der Zusatz „World Tour“. Der Name deutet an, dass SEGA nicht nur eine Stadt neu auflegt, sondern mehrere Schauplätze einbauen könnte. Wenn das Spiel wirklich international wird, kann es seine Arcade-Wurzeln behalten und trotzdem genug Abwechslung bieten. Gerade für kurze – immer wiederkehrende – Sessions wäre das ideal.

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SEGA setzt weiter auf alte Marken

Die Ankündigung passt in SEGAs aktuelle Strategie. Der Publisher arbeitet seit einiger Zeit daran, bekannte Marken zurückzubringen. Crazy Taxi ist dafür ein perfekter Kandidat. Die Reihe hat einen hohen Wiedererkennungswert, braucht keine lange Erklärung und funktioniert sofort über Bilder, Musik und Tempo.

Für Xbox-Spieler ist ebenfalls interessant: Crazy Taxi: World Tour wurde für Xbox Series X/S und PC genannt und unterstützt Xbox Play Anywhere. Weitere Plattformen: PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

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Wenn SEGA den alten Arcade-Kern trifft und nicht zu viel modernen Ballast einbaut, könnte Crazy Taxi: World Tour eine dieser Rückkehrer-Meldungen werden, die mehr auslösen als nur kurze Nostalgie. Denn manchmal reicht ein Taxi, ein lauter Song und ein völlig übertriebener Sprung durch den Verkehr.