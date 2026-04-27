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Düsteres Video

Alien: Isolation 2 zeigt sich erstmals – erster Teaser sorgt für Gänsehaut

Alien: Isolation 2 zeigt sich erstmals in einem Teaser. Das kurze Video verrät wenig – sorgt bei Horror-Fans aber bereits für enorme Erwartungen.

i Alien: Isolation 2 zeigt sich erstmals – erster Teaser sorgt für Gänsehaut
Artikel von Tim + unter Mithilfe von KI *.

Mehr als zehn Jahre nach dem ersten Teil gibt es endlich ein neues Lebenszeichen zu Alien: Isolation 2 – und das sorgt gerade für ordentlich Aufsehen.

Zum diesjährigen Alien Day hat Creative Assembly einen ersten kurzen Teaser veröffentlicht und obwohl das Video nur wenige Sekunden dauert, diskutiert die Community bereits jedes einzelne Bild.

Viel wird nicht gezeigt, aber genau das macht den Reiz aus.

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Im Teaser mit dem Titel False Sense of Security öffnet sich eine futuristische Tür, Regen prasselt in eine düstere Umgebung und dann taucht etwas auf, das Fans sofort erkannt haben: eine Speicherstation im Stil des Originals. Genau dieses Detail sorgt gerade für Gänsehaut, weil es direkt Erinnerungen an den Horror-Klassiker von 2014 weckt. Darüber berichteten unter anderem Nintendolife und Play3 nach Veröffentlichung des Clips.

Wenig Gameplay, viel Atmosphäre

Gameplay gibt es noch keines zu sehen, aber der Teaser setzt genau dort an, wo Fans es gehofft hatten: Atmosphäre statt Action.

Und das wirkt bewusst gewählt.

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Schon der erste Teil lebte von Anspannung, Isolation und diesem ständigen Gefühl, nie wirklich sicher zu sein. Genau das greift selbst der Titel des Teasers wieder auf.

Viele Fans werten das als Signal, dass die Fortsetzung der Survival-Horror-DNA treu bleiben könnte.

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Offizielle Infos bleiben rar

Konkrete Details zu Story, Release oder Plattformen fehlen weiterhin.

Bekannt ist nur, dass sich der Nachfolger bereits seit 2024 offiziell in Entwicklung befindet. Creative Director Al Hope hatte das zum Jubiläum des Originals bestätigt.

Der neue Teaser wirkt deshalb weniger wie ein großer Reveal – und mehr wie ein erstes Lebenszeichen.

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Und genau das reicht vielen schon.

Kommt bald die große Enthüllung?

In der Community wird nun spekuliert, dass eine vollständige Vorstellung beim Summer Game Fest oder einem Xbox Showcase folgen könnte.

Das würde zum Timing passen.

Erst ein atmosphärischer Teaser, dann das große Gameplay-Reveal – ein Muster, das viele Publisher aktuell nutzen.

Noch ist das nicht offiziell, aber die Erwartungen steigen spürbar.

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Kurz, mysteriös und extrem effektiv

Obwohl der Teaser kaum etwas verrät, erfüllt er genau seinen Zweck.

Er erinnert daran, warum Alien: Isolation bis heute Kultstatus hat – und macht Lust auf mehr.

Noch gibt es viele offene Fragen.

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