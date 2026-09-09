SEGA hat Fans, die ihre Spiele gar nicht spielen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fan von SEGA, aber noch nie eines der Spiele angefasst? Das ist laut SEGA-Präsident Shuji Utsumi längst keine Seltenheit mehr. Besonders bei Like a Dragon entdecken viele die Charaktere zuerst über YouTube, Streams oder Merchandise. Im Gespräch mit Nikkei verriet Utsumi sogar: 60 bis 70 Prozent der Merchandise-Käufer sind Frauen. Für SEGA zählen deshalb längst nicht mehr nur Menschen als Fans, die tatsächlich die Spiele kaufen.