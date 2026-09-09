DailyGame - Gaming News - SEGA hat Fans, die ihre Spiele gar nicht spielen
◷ 1 Min.

SEGA hat Fans, die ihre Spiele gar nicht spielen

Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Fan von SEGA, aber noch nie eines der Spiele angefasst? Das ist laut SEGA-Präsident Shuji Utsumi längst keine Seltenheit mehr. Besonders bei Like a Dragon entdecken viele die Charaktere zuerst über YouTube, Streams oder Merchandise. Im Gespräch mit Nikkei verriet Utsumi sogar: 60 bis 70 Prozent der Merchandise-Käufer sind Frauen. Für SEGA zählen deshalb längst nicht mehr nur Menschen als Fans, die tatsächlich die Spiele kaufen.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen