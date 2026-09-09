SEGA hat Fans, die ihre Spiele gar nicht spielen
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Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Fan von SEGA, aber noch nie eines der Spiele angefasst? Das ist laut SEGA-Präsident Shuji Utsumi längst keine Seltenheit mehr. Besonders bei Like a Dragon entdecken viele die Charaktere zuerst über YouTube, Streams oder Merchandise. Im Gespräch mit Nikkei verriet Utsumi sogar: 60 bis 70 Prozent der Merchandise-Käufer sind Frauen. Für SEGA zählen deshalb längst nicht mehr nur Menschen als Fans, die tatsächlich die Spiele kaufen.
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