SEGA kündigt Remaster von Yakuza 3 und Yakuza 0 an

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Der dritte Ableger von Yakuza, inzwischen auch als Like a Dragon bekannt, bekommt ein Remake. SEGA verpasst dem alten PS3-Prügler eine grafische Frischzellenkur und neue Story-Inhalte. Zeitgleich soll eine neue Kampagne namens Dark Ties erscheinen, in der der Hauptantagonist des Titels spielbar ist. Der Release für PlayStation, Xbox, PC und Switch 2 ist für den 12. Februar 2026 angesetzt (via X).

Daneben hat das zuständige Ryu Ga Gotoku Studio den Yakuza 0 Director’s Cut für PS5, Xbox Series und PC angekündigt. Im Sommer erschien der Titel vorerst exklusiv für Switch 2; der Multiplattform-Release ist nun für den 8. Dezember 2025 geplant (via VGC). Im Gegensatz zu Kiwami 3 wurde hier allerdings nicht an der Grafik geschraubt. Neu sind die englische Sprachausgabe sowie ein Multiplayer-Modus.

Neue Features in Yakuza Kiwami 3

Ein Port des Originaltitels Yakuza 3 erschien bereits 2019 für PlayStation 4, zwei Jahre später folgten Xbox One und PC. Bei Yakuza Kiwami 3 wiederum handelt es sich nun aber um ein vollständiges Remake. Das gesamte Spiel wird mit der bereits seit Yakuza 6 bekannten Dragon Engine grafisch neu aufbereitet und soll beim Gameplay ausgebaut werden – etwa mit neuen Minigames und einem überarbeiteten Kampfstil (via IGN).

Die neue Kampagne Dark Ties ersetzt Protagonist Kiryu durch Bösewicht Mine Yoshitaka als spielbaren Charakter und soll die Story kurz vor den Ereignissen der Hauptgeschichte erzählen. Wer Yakuza 3 bereits kennt, kann die neue Kampagne von Anfang an auswählen (via VGC).

Große Teile von Yakuza 3 spielen in einem Bezirk von Okinawa, der bisher noch nicht in der Dragon Engine zu sehen war. In der Originalfassung von Yakuza 3 auf PlayStation 3 wurden während der Lokalisierung zudem diverse Inhalte gestrichen, die damals als untauglich für den westlichen Markt galten. Mehrere Sidequests und Minispiele fielen damals unters Messer, darunter der Hostess Club und ein Quiz-Modus. Bereits auf PS4 kamen die Inhalte zurück (via Push Square), sind in Kiwami 3 also ebenso zu warten.

