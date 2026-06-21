René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Für viele Fans gehört Phantasy Star Online zu den bekanntesten Online-Rollenspielreihen aus Japan. Vor allem Phantasy Star Online 2 konnte sich über viele Jahre hinweg eine treue Community aufbauen. Nun machen neue Gerüchte Hoffnung auf einen Nachfolger.

Die Hoffnung auf ein neues Abenteuer bekommt neuen Auftrieb. Ein Insider bringt Phantasy Star Online 3 ins Spiel und sorgt damit schon jetzt für Vorfreude unter vielen langjährigen Fans. Eine offizielle Ankündigung steht allerdings weiterhin aus.

Sega könnte die Reihe weiter ausbauen

Phantasy Star Online 2 erschien ursprünglich im Jahr 2012 und erhielt mit New Genesis später eine umfangreiche Überarbeitung. Trotz zahlreicher Updates fragen sich viele schon seit Längerem, wie die Zukunft der Reihe aussehen könnte.

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Genau deshalb sorgen die aktuellen Gerüchte für Gesprächsstoff. Ein komplett neuer Teil könnte Sega die Möglichkeit bieten, moderne Technik mit den Stärken der bekannten Reihe zu verbinden. Vor allem Fans hoffen auf größere Spielwelten, eine modernere Grafik und neue Inhalte.

Bislang ist allerdings unklar, wie weit mögliche Arbeiten bereits fortgeschritten sind. Auch konkrete Informationen zum Umfang oder zu den Plattformen gibt es derzeit noch nicht.

Die Community verfolgt die Gerüchte aufmerksam

Innerhalb der Community werden die aktuellen Berichte bereits intensiv diskutiert. Viele Gamer würden sich freuen, wenn Sega die Reihe mit einem echten Nachfolger fortsetzt.

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Gleichzeitig zeigen sich manche Fans vorsichtig. Schließlich gibt es bislang weder einen Trailer noch offizielle Aussagen des Unternehmens. Trotzdem sorgt allein die Aussicht auf einen möglichen dritten Teil bereits für große Vorfreude.

Vor allem nach den jüngsten Gerüchten rund um einen möglichen Sega-Handheld und weitere Projekte scheint das Unternehmen derzeit mehrere Überraschungen vorzubereiten.

Noch gibt es viele offene Fragen

Wie bei vielen Leaks gilt auch hier, dass Vorsicht angebracht ist. Aktuell stammen die Informationen ausschließlich aus Insider-Berichten und Diskussionen innerhalb der Community.

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Sollte sich das Gerücht jedoch bewahrheiten, könnte Phantasy Star Online 3 zu den spannendsten Sega-Projekten der kommenden Jahre gehören. Immerhin genießt die Reihe bis heute einen besonderen Stellenwert unter Fans japanischer Online-Rollenspiele.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung dürfte allerdings noch etwas Geduld gefragt sein.

Fans hoffen auf die Rückkehr einer Kultreihe

Auch nach vielen Jahren besitzt Phantasy Star Online für zahlreiche Gamer einen besonderen Stellenwert. Die Mischung aus Science-Fiction, Action und Online-Rollenspiel machte die Reihe über Jahrzehnte hinweg einzigartig.

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Deshalb überrascht es kaum, dass die aktuellen Gerüchte bereits für Begeisterung sorgen. Ob Sega tatsächlich an Phantasy Star Online 3 arbeitet, bleibt zwar abzuwarten. Die Hoffnung vieler Fans auf ein neues Abenteuer lebt aber mehr denn je.

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