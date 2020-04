20 Sega Dreamcast-Spiele die ein Remake verdienen – nicht nur Shenmue

Sega Dreamcast Games-Auswahl - (C) Sega

Tokio, Japan – Vor über 20 Jahren haben wir mit der Sega Dreamcast Spiele gezockt. Für die, die nicht gespielt haben, gilt nur die Entschuldigung, dass sie noch nicht auf der Welt gewesen sind. Die Dreamcast war eine weit fortgeschrittene Konsole die mit ihren 128-Bit und einem integrierten Modem, zu ihrer Zeit neue Maßstäbe setzte. Quasi der Erfinder des Online-Gamings für Konsolen. Wer Sega kennt, der weiß dass sehr viele Arcade- und Exklusiv-Titel den konkurrierenden Konsolen von Sony und Nintendo zu schaffen machten. Es war überhaupt eine sehr kompetitive und revolutionäre Dekade in der man in relativ kurzer Zeit den Schritt von Pixeln zu Polygonen gemacht hat.

Wir haben uns nach 20 Jahren Sega Dreamcast, 20 Titel ausgesucht, die unserer Meinung nach ein Remake verdienen. Um es spannend zu machen, haben wir hier ein Ranking gemacht und versucht uns auf jeweils nur ein Genre und auf einen Teil einer Spielreihe zu beschränken. Viel Spaß mit diesen Spieleperlen der Vergangenheit (und vielleicht der Zukunft).

20 Sega Dreamcast Spiele die ein Remake verdienen: Platz 20 bis 11

Okay, soviel “Spoiler” geben wir euch preis: Shenmue kommt etwas später. Ob es für Platz 1 gereicht hat, erfahrt ihr auf den nächsten Seiten.

#20 Samba de Amigo

Dieses affige Musikspiel beinhaltete Latino Hits wie „Macarena” oder „Samba de Janeiro“ und wurde mit Ultraschallsensoren (!) ausgestatteten Maracas zum Rasseln geliefert. Vermutlich hatte davor ein zeitreisender Affe aus der Zukunft mit nostalgischem Latinomusikgeschmack Sega und die Spieleentwickler aufgesucht. Mit den Joy-Cons der Nintendo Switch bietet sich ein Remake dafür förmlich an! Dass diese Idee nicht so weit hergeholt ist, sieht man daran, dass eine Neuauflage bereits für die Nintendo Wii verwirklicht worden ist.

#19 Metropolis Street Racer

Segas Antwort auf Gran Turismo, welches sich sehr lange in Entwicklung befand. Das Warten hatte sich ausgezahlt, da daraus ein Rennspiel für Fahrprofis mit einer für damals sehr gelungenen Grafik geworden ist. Wir würden gerne ein Remake mit heutigen Grafikstandards, aber mit demselben Gameplay spielen.

#18 Powerstone 2

Ein Kampfspiel in dem man sich allein oder in Gruppen durch die Levels schlägt. Der erste Teil war schon ein gelungener Launch-Titel mit einem tollen 2-Spieler Modus. Mit der Fortsetzung Powerstone 2 überzeugte man dann mit einem Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler. Geniale Level Designs, wie zum Beispiel ein Luftschiff, welches man im Kollektiv zerstörte und sich jeder im freien Fall einen Schirm schnappen musste um sanft auf die Erde zu gleiten. Nur um dort sofort weiter zu schlägern. Nach einem PSP Release würden wir das Game gerne wiedersehen!

#17 Jet Set Radio

Ein cooles Action- und Sportspiel, dessen Grafik dank Cel-Shading noch heute mithalten kann. Auch wenn die Fortsetzung Jet Set Radio Future auf der Xbox für noch besser befunden worden ist, sollte man das Original welches wohl als Inspiration der Splatoon Reihe diente nicht vergessen. Mit einem Remake könnte man mit Nintendo konkurrieren.

#16 Skies of Arcadia

Ein japanisches RPG über eine Reise durch eine Welt schwebender Inseln und Piraten. Es gab bereits einen Port auf dem GameCube. Das Spiel war wohl Segas gelungene Antwort auf Final Fantasy VII. Da dieser Titel grad sein verdientes Remake bekommen hat, ist unsere Frage nach einem Remake von Skies of Arcadia mehr als berechtigt.

20 Sega Dreamcast Spiele die ein Remake verdienen: Die Top 15

#15 Rez

Ein Meisterwerk eines musikalischen Rail-Shooter, das uns am Ende der Dreamcast-Ära noch beschert worden ist. Man bewegte sich als Hacker im Cyberspace und musste Computerviren und Firwalls vernichten. Klingt verrückt, ist es auch. Und gelungen! Allein die Tatsache, dass Geräusche im Spiel die Musik verändern. Es gab bereits Ports für die PlayStation 2, Xbox 360 und Smartphones als auch eine PlayStation VR Version. Dennoch wollen wir den Klassiker auch ohne VR-Brille spielen können.

#14 Phantasy Star Online

Auch mit heutigen Standards lassen sich MMORPGS außerhalb der PC-Welt schwer finden. Dieser eine hat sich aber auf der Dreamcast finden lassen. Das „Online“ im Titel verriet ganz stolz, dass es ein Online-Multiplayer gewesen ist, der alles was damals möglich gewesen ist, aus dem eingebauten Modem der Konsole rausgeholt hatte. Es war zwar kein World of Warcraft und hat sich auf vier Spieler beschränkt. Dafür hat man Kämpfe in Echtzeit bekommen. Eine Fortsetzung davon kam schon 2012 in Japan heraus und wird 2020 bei uns veröffentlicht. Dennoch würden wir gerne ein Remake vom originalen Dreamcast-Klassiker sehen.

#13 Crazy Taxi

Ein Fahrspiel in dem man Fahrgäste von A nach B chauffieren musste. Was recht unspektakulär klingt, war aber Spielspaß pur! Eines was man mit der Dreamcast erreichen wollte, war so nah wie möglich an die originalen Arcade Spiele der Spielhallen zu kommen und Crazy Taxi war ein Paradebeispiel dafür. Es war ein Pflichttitel auf der Konsole. Wer das nicht hatte, der galt als uncool. Also bitte keinen der unzähligen, veröffentlichten Ports mehr, sondern ein waschechtes Remake davon. Damit wir auch wieder Mal den schwebenden Pfeil über dem Fahrzeug auf die Screens zurückbekommen. Dieser ist nämlich bis heute von Sega patentiert.

#12 Resident Evil: Code Veronica

Eines der letzten Spiele der Resident Evil Reihe, welches dem klassischen Spielprinzip folgte. Eigentlich als exklusiv Titel für die Dreamcast angedacht, aber mittlerweile auf allen möglichen Plattformen portiert. Das Spiel ist derzeit im PlayStation Store und für die Xbox One erhältlich. Nachdem man aber fleißig aus den klassischen Resident Evil Teilen Remakes macht, ist es wohl nur eine Frage der Zeit bis wir wieder Code Veronica begegnen dürfen. Auch wenn die Chancen dazu bis jetzt so düster wie die Reihe selber aussehen.

#11 Seaman

Tamagotchi für die Dreamcast! Ein weirdes Haustier Spiel aus Japan, bei welchem ein mitgeliefertes Mikrofon zum Einsatz kam. Man bekam Anfangs ein Ei und musste daraus eine Froschkreatur mit einem menschlichen Gesicht (!) großziehen. Da die Dreamcast schon Uhrzeit und Datum kannte, durfte man an keinem Tag vergessen sein Ziehkind zu füttern. Aber keine Angst. So etwas existiert nicht wirklich. Es handelt sich nur um ein Videospiel, weil wenn das alles Real wäre, dann würde uns so ein humanoides Amphibienwesen mit „Kill me!“ anschreien und wir würden ihm wegschauend den Gefallen tun. Und als ob das alles nicht schon genug Kaufgrund gewesen war, so hat kein geringerer als Leonard Nimoy aka Mr. Spock aus Star Trek dieses Spiel synchronisiert. Später wagte man noch den PlayStation 2 Port. Von einem angekündigten Microsoft Windows Port sah man dann doch wieder ab. Und Seaman 2 traute man sich dann nur noch in Japan zu veröffentlichen. Dabei fielen die Kritiken von Seaman gar nicht so schlecht aus. Wir wissen uns nicht zu helfen. Aber irgendetwas erweckte den Mutterinstinkt und deshalb würden gerne ein Remake, welches aus dem Stoff aus dem die Albträume sind gemacht ist, sehen.

20 Sega Dreamcast-Spiele die ein Remake verdienen: die Platzierungen 10 bis 6 findet ihr auf Seite 2.