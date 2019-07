Share on Facebook

Polyphony Digital ist zwar noch sehr bemüht, regelmäßig Inhalte für Gran Turismo Sport zu aktualisieren, denkt aber bereits an den nächsten GT. Der Schöpfer der Gran Turismo-Serie, Kazunori Yamauchi, erklärte gegenüber GTPlanet, das Team arbeite bereits am nächsten Spiel in der Langzeitserie.

Obwohl er nicht sagen würde, wie weit die Entwicklung des Spiels fortgeschritten ist, deutete er an, dass es nach GT Sport dauern könnte.

„Ich denke, in Bezug auf Rennen und Physik hat GT Sport wirklich viel erreicht. Andererseits arbeiten wir bereits am nächsten Gran Turismo, und die Welt des Sports, die wir durch GT Sport erreicht haben.“

Auf seinen Reisen sah Yamauchi aus erster Hand den Eindruck, den klassische Gran Turismo-Spiele bei Fans auf der ganzen Welt hinterlassen haben, auch wenn sie nach heutigen Maßstäben veraltet erscheinen mögen. Aus diesem Grund wird sich Yamauchi bemühen, dass diese Geschichte bei der Entwicklung des nächsten Spiels eine Rolle spielt.

„Ich denke, der nächste Titel, den wir schaffen werden, wird eine Kombination aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein – eine vollständige Form von Gran Turismo“, so Yamauchi.

Es überrascht nicht, dass VR den legendären Schöpfer am meisten interessiert – was den nächsten Schritt für das Franchise betrifft.

„Das Erste, was von mehr Leistung betroffen sein wird, ist VR. Ich glaube nicht, dass irgendetwas anderes so viel Rechenleistung erfordert. Ich mag VR wirklich. Ich bin einer, der an die Möglichkeiten davon glaubt, und es ist sehr gut für ein Fahrspiel geeignet.“

