PlayStation erreicht Höchststand mit 123 Millionen aktiven Nutzern

Die traditionelle Vor-CES 2024 Konferenz von Sony begeisterte mit Neuigkeiten, besonders rund um PlayStation. Der CEO von Sony Corporation, Kenichiro Yoshida, enthüllte einen beeindruckenden Meilenstein: 123 Millionen monatlich aktive PlayStation-Nutzer im Dezember 2023, ein Rekord für die Plattform.

Yoshida betonte Sonys Führungsrolle in Gaming-Innovationen und präsentierte die Verfügbarkeit von “Gran Turismo Sophy” in Gran Turismo 7. Dabei unterstrich er das Ziel, PlayStation als “ultimativen Spielort mit noch besserem Zugang zu Spielerlebnissen zu etablieren”.

PlayStation-Nutzer dürfen sich auf TV-Serien zu God of War- und Horizon Zero Dawn freuen

Die Konferenz offenbarte auch die Anpassungen von PlayStation-Spiele-Franchises in linearen Medien. Katherine Pope von Sony Pictures TV Studios kündigte die Entwicklung von TV-Shows wie “God of War” für Prime Video und “Horizon Zero Dawn” für Netflix an. Yoshida zeigte zudem Interesse an einer Adaption von Nintendos “The Legend of Zelda”. Bereits früher wurde bekannt, dass Sony Pictures mit Nintendo an einer Real-Film-Adaptierung des “zweitbeliebtesten” Nintendo-Helden arbeitet.

Besonders faszinierend war die Präsentation der virtuellen Produktionstechnologie von “Project Torchlight”. Bilder aus dem Film “Gravity Rush” und ein mysteriöser 3D-Einblick in Patapon wurden gezeigt, jedoch ohne Erklärungen.

Gran Turismo 7: Reale und virtuelle Erfahrungen “verbinden”

Das Sony Honda Mobility-Projekt brachte eine Partnerschaft mit Gran Turismo-Entwickler Polyphony Digital hervor. Diese zielt darauf ab, menschliche Sinne und Emotionen in die Mobilitätsentwicklung zu integrieren, indem sie virtuelle und reale Erfahrungen verbinden. Das AFEELA Prototype 2024 Auto wird als Patch in Gran Turismo 7 erscheinen.

Diese Enthüllungen auf der Vor-CES-Konferenz lassen erahnen, welche aufregenden Entwicklungen PlayStation und Sony in der Zukunft präsentieren werden.

Was hat Sony verschwiegen (oder noch nicht enthüllt)?

Yoshida sagte nicht, wie sich die PlayStation-Accounts aufteilen. Immerhin gibt es seit der Einstellung von “PlayStation Now” verschiedene PS Plus-Tarife, wie Premium, Extra und Essential. Die meisten der 123 Millionen PlayStation Nutzer werden wohl den “Standard-Tarif” haben. Auf welchen Konsolen sich die PlayStation Nutzer befinden wurde auf der CES 2024-Konferenz von Sony ebenfalls nicht enthüllt. Was wir wissen, dass sich knapp 2 Millionen Nutzer auf der PS3 noch heute tummeln, obwohl die PS4 im Jahr 2013 und die PS5 im Jahr 2020 erschienen sind.