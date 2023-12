PS3 hat immer noch fast 2 Millionen monatliche Nutzer

Die PlayStation 3 (PS3) ist immer noch dabei! Ein geleakter Slide aus dem Insomniac-Ransomware-Hack hat enthüllt, dass sie im Februar 2023 noch fast 2 Millionen aktive Nutzer hatte. Genau gesagt: 1,9 Millionen Spieler.

Die PlayStation 5 hatte laut dem Leak 37,1 Millionen Nutzer. Für eine Konsole, die erst im Juli 2023 40 Millionen erreichte, ist das beeindruckend. Die PlayStation 4 bleibt stark mit 70,3 Millionen Spielern Anfang des Jahres. Insgesamt gibt es 107,5 Millionen PSN-Accounts. Natürlich hat sich diese Zahl seit Februar 2023 wahrscheinlich stark geändert, besonders durch den Anstieg der PS5-Verkäufe. Hier werden heute mehr Nutzer auf der PS5 unterwegs sein, die kürzlich vor Weihnachten die 50-Millionen-Marke überschritten hat.

PlayStation: Die meisten Spieler sind noch auf der PS4 zu finden

In den USA ist die PS5 bereits vor der PS4 und gewinnt jede Woche an Schwung, wie aktuelle Marktzahlen zeigen. Die aktuelle PlayStation 5 ist also am selben Verkaufskurs wie die PlayStation 4. Außerdem hat die PS5 in diesem Jahr ihre Konkurrenten, die Xbox Series X und Xbox Series S, mit einem Verhältnis von 3 zu 1 bei den Verkaufszahlen deutlich übertroffen. Die Xbox hat global bisher nur 21 Millionen Einheiten verkauft.

PS5 hit 50m sales (sold to consumers, not shipments) on December 9th. Which is about a week slower than PS4. Back in July, the console was tracking 2 months behind PS4. — Christopher Dring (@Chris_Dring) December 20, 2023

Abseits des beeindruckenden Erfolgs der PS5 behält die PlayStation 3 nach 17 Jahren noch 2 Millionen Nutzer von insgesamt 87 Millionen Verkäufen. Das ist beachtlich, besonders da sie anfangs durch Preisanpassungen Probleme hatte. Ihre lange Popularität ist ein großer Erfolg. Auch wenn PS3-Spieler kein GTA Online mehr zocken können.

Für welche Titel lohnt sich eine PlayStation 3 noch heute?

Naturgemäß stellt sich die Frage: Welche Spiele zocken die verbliebenen ca. 1,9 Millionen Spieler auf der PS3? Trotz des Alters gibt es einige beliebte Offline-PS3-Spiele, die heute noch gerne gespielt werden.

The Last of Us: Ein meisterhaftes Action-Adventure mit einer tiefgreifenden Handlung und beeindruckendem Gameplay. Nicht umsonst war das kürzlich erschienene Remaster ein Erfolg. Red Dead Redemption: Ein Open-World-Westernspiel, das durch seine packende Story und detailreiche Spielwelt besticht. Uncharted 2: Among Thieves: Ein spannendes Abenteuerspiel mit beeindruckender Grafik und packender Handlung. Demon’s Souls: Als Vorgänger von Dark Souls hat dieses Spiel die Herzen der Spieler mit seinem anspruchsvollen Gameplay erobert. Das Remake war ein Starttitel für die PS5. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: Ein fesselndes Stealth-Action-Spiel, das mit seiner komplexen Handlung und dem Gameplay überzeugte. Gran Turismo 6: Für Rennspiel-Enthusiasten ist dieses Spiel mit seiner realistischen Fahrphysik und umfangreichen Autoliste immer noch eine gute Wahl.

PS3 hatte ihre Probleme

Die PS3 war beim Start 2006 aufgrund ihres hohen Preises und der Schwierigkeiten bei der Herstellung ein Problem. Trotzdem gewann sie langsam an Anziehungskraft. Spiele wie The Last of Us, Uncharted und Metal Gear Solid 4 waren einige der Zugpferde, die sie zu einem Hit machten. Auch heute noch gibt es eine Community, die das Gerät für seine Bibliothek klassischer Spiele schätzt.

Was die Insomniac-Lecks betrifft, sind diese Daten ein weiterer Alarm für die Spielebranche. Es verdeutlicht, dass Sicherheit und Schutz von Spielerdaten und geistigem Eigentum von entscheidender Bedeutung sind, besonders angesichts der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung. Unternehmen werden weiterhin daran arbeiten müssen, um Datenlecks zu verhindern und die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten.