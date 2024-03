Update 1.44 für Gran Turismo 7 veröffentlicht

Polyphony Digital, der Entwickler von Gran Turismo 7, hat gerade ein brandneues Update für das Spiel veröffentlicht, das drei neue Autos sowie neue Events und Funktionsverbesserungen enthält. Das Engagement von Polyphony, das Spiel mit Updates wie diesen auf dem neuesten Stand zu halten, ist einer der Hauptgründe, warum Gran Turismo 7 trotz seines Alters von nur zwei Jahren immer noch eines der besten Rennspiele ist.

Das Spiel erschien im März 2022 und ist der neueste Teil der legendären PlayStation-exklusiven Rennsimulationsserie von Sony und Polyphony. Wie bei Gran Turismo üblich, erhielt das Spiel bei seiner Veröffentlichung für PS4 und PS5 hervorragende Kritiken.

Das Update 1.44 für Gran Turismo 7 wurde am 27. März 2024 veröffentlicht. Es fügt den schnittigen Audi R8 Coupé V10 plus ’16, den Lamborghini Urus ’18 “Super-SUV” und den legendären Toyota GT-One (TS020) ’99 F1-Rennwagen hinzu. Der Audi und der Lamborghini sind im Brand Central Shop erhältlich, der Toyota GT-One im Legend Cars Store. Zusätzlich zu den neuen Autos wurden auch neue Veranstaltungen in die Rotation aufgenommen: European Clubman Cup 600 – Blue Moon Bay Speedway – Infield A Reverse, Schwarzwaldliga – High Speed Ring Reverse und World Touring Car 900 – 24 Heures du Mans Rennstrecke.

Das neueste Update für Gran Turismo 7 bringt neue Fahrzeuge und Strecken

Der Livery Editor des Spiels wurde ebenfalls aktualisiert, um eine spezielle Zusammenarbeit mit der kommenden japanischen Anime-Serie Highspeed Étoile zu ermöglichen. Und schließlich wurde die Stadt Fukushima als besondere Kuration in Scapes hinzugefügt. Im Vergleich zum letzten großen Content-Update für Gran Turismo 7 sind die Neuerungen in diesem Patch zwar relativ klein, dürften die Spieler aber dennoch zufriedenstellen.

Das Spiel läuft so gut, dass Gran Turismo 7 auch im Januar 2024 noch zu den Topsellern im PlayStation Store gehörte. Auch wenn das Spiel in diesem Monat nur auf Platz 16 der Top 20 PlayStation-Spiele landete, beweist dies, dass es sich als Referenz-Rennsimulation für die Plattform durchsetzt und mit Schwergewichten wie Tekken 8, Marvel’s Spider-Man 2 und Elden Ring mithalten kann.

Doch Gran Turismo 7 ist nicht nur ein großartiges PlayStation-Spiel, sondern auch ein sehenswertes VR-Erlebnis. Seit dem Debüt der Serie auf der PS1 haben Polyphony und Sony stets darauf geachtet, Gran Turismo zu einem möglichst realistischen Erlebnis zu machen, und die VR-Version macht diesen Traum wahr. Für Spieler, die sich wirklich hinter das virtuelle Lenkrad setzen wollen, könnte sich der Kauf eines VR-Headsets und von Rennspielzubehör lohnen.

Worum geht es im Spiel?

Gran Turismo 7 ist ein umfangreicher Auto-Rennsport-Simulator, der von Polyphony Digital entwickelt und von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht wurde. Das Spiel erschien am 4. März 2022 und ist der achte Titel der Gran-Turismo-Serie. Es bietet über 400 Autos von mehr als 60 Automobilherstellern und führt die Spieler auf 37 verschiedene Orte mit insgesamt 110 Streckenlayouts. Die Spieler können in einer virtuellen Welt fahren, Autos sammeln und anpassen sowie an Online-Rennen teilnehmen. Seit seiner Veröffentlichung hat Gran Turismo 7 regelmäßige Inhaltsaktualisierungen erhalten.