The Legend of Zelda Fakten

Nach dem triumphalen Erfolg von Der Super Mario Bros. Film plant Nintendo nun einen weiteren Coup – diesmal mit The Legend of Zelda. Shigeru Miyamoto, das kreative Genie von Nintendo, und Sony Pictures schmieden zusammen ein episches Film-Abenteuer. Doch Miyamoto gesteht: Die Erwartungen sind enorm, und sie arbeiten seit einem Jahrzehnt daran, sicherzustellen, dass der Film die weltweite Fangemeinde nicht enttäuscht.

The Legend of Zelda ist eine der am heißesten erwarteten Videospiel-Verfilmungen, und Miyamoto verspricht, dass sie sich die Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass der Film allen Erwartungen gerecht wird. Als Sponsor für die eigene Filmproduktion von Nintendo stehen sie vor der Herausforderung, einen Film zu kreieren, der nicht nur die Magie der Spiele einfängt, sondern auch die Herzen der Fans erobert. Miyamoto betont, dass er und Avi Arad viel Zeit in die Vorbereitung investieren, um sicherzustellen, dass der Realfilm ein Meisterwerk wird.

Details zum Film sind noch rar, da sich das Projekt in einer frühen Produktionsphase befindet. Doch die Spannung steigt, und die Gerüchteküche brodelt bereits. Wer wird die Hauptrolle spielen? Welches epische Abenteuer erwartet uns?

Was wir bisher über den The Legend of Zelda-Film wissen

Eine interessante Mischung stellt auf jeden Fall das Gespann dar, dass den Film gestalten wird. Nintendo arbeitet hier mit Sony Pictures zusammen, um die Live-Action-Adaption von The Legend of Zelda als Film auf die Leinwand zu bringen. Nintendo-Manager Shigeru Miyamoto und Avi Arad (Spider-Man, Venom) von Sony Pictures werden den Film produzieren. Derzeit steht Wes Ball (Maze Runner, Planet der Affen) als Regisseur fest. Allerdings würde es uns nicht wundern – bis es zur Verfilmung kommt, dass sich dieser Name noch ändern könnte.

Wie lange ist der Film bereits in Arbeit? – Gegenüber Investoren sagte Miyamoto, dass er und Avi Arad seit “etwa 10 Jahren” über das Projekt sprechen (via Nintendo.co.jp – PDF).

Derzeit befindet sich die Film-Adaptierung des erfolgreichen Nintendo-Franchise noch in einer frühen Produktionsphase.

Bevor wir den Film also im Kino sehen, wird es wohl dazwischen noch mindestens ein neues Videospiel aus dem Franchise auf eine Nintendo-Konsole bringen. So viel scheint sicher zu sein. Wer derzeit mit Tears of the Kingdom fertig ist, und eine neue Herausforderung sucht, der sollte sich diese 5 Alternativen ansehen, die wir vorgestellt haben.