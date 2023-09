Die Geschichte und das Gameplay sind für das nächste "The Legend of Zelda" noch nicht fixiert, wie Eiji Aonuma im Interview zugab.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - (C) Nintendo

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und dessen Nachfolger, Tears of the Kingdom, hat Nintendo nicht nur eines der besten Zelda-Spiele aller Zeiten veröffentlicht, sondern auch eines der besten Videospiele – die wir bisher gesehen und gespielt haben. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie geht es mit der The Legend of Zelda-Spielreihe weiter?

Eiji Aonuma, der langjährige Produzent der Zelda-Serie, wurde kürzlich in einem Interview mit der Famitsu gefragt, was als nächstes für Link, Zelda und ihre Gefährten geplant ist. Seiner Meinung nach wird das nächste Spiel “völlig neu sein”. Gleichzeitig schließt Aonuma jedoch nicht aus, zum Breath of the Wild-ähnlichen Format zurückzukehren.

“Ursprünglich haben wir uns entschieden, eine Fortsetzung des vorherigen Spiels zu machen, weil wir dachten, dass das Gameplay in diesem Hyrule noch viel zu bieten hat”, so Aonuma. “Wenn ein ähnlicher Grund entsteht, könnten wir wieder in die gleiche Welt zurückkehren. Ob es eine Fortsetzung oder etwas Neues wird, ich denke, es wird ein völlig neues Spiel sein. Ich hoffe, du kannst dich darauf freuen.”

Noch keine Entscheidung über das nächste “The Legend of Zelda”-Spiel getroffen!

Aonuma bestätigte auch, dass noch keine Entscheidungen über das nächste Hauptspiel der Serie getroffen wurden:

“Ich überlege, welche das ‘nächste unterhaltsame Erlebnis’ sein wird. Ich kann nur sagen, dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, in welcher Form es erscheinen wird.”

Angesichts des großen Erfolgs von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist es schwer vorstellbar, dass Nintendo diese Formel vollständig aufgibt und stattdessen zu den klassischen Zelda-Wurzeln zurückkehrt oder etwas völlig Neues schafft. Doch in der Vergangenheit hat Nintendo genau das getan. Das Unternehmen hat seine geistigen Eigentümer genutzt und Spieldesigns recycelt, aber es hat auch keine Angst davor, große Risiken einzugehen und sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln.

Wir sind schon gespannt wie es mit Link, Zelda und Co weitergehen wird. Eines dürfte jedoch sicher sein: Das nächste neue Zelda-Spiel dürfte wohl kein Launchtitel einer möglichen Nintendo Switch 2 werden! Stattdessen dürfte wohl Super Mario am Start sein, wie gemunkelt wird.