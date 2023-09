Zelda: Tears of the Kingdom – kein DLC geplant!

So der Zelda Produzent höchstpersönlich.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - ©Nintendo; Bildquelle, Screenshot: youtube.com/NintendoJPofficial

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird vermutlich kein DLC bekommen. So hat dies zumindest der Produzent des Titels Eiji Aonuma nun bekannt gegeben.

Kein DLC geplant

Der The Legend of Zelda Produzent Eiji Aonuma hat preisgegeben, dass keine weiteren Inhalte für Tears of the Kingdom geplant seien. Dies begründet er damit, dass das Team dahinter in den Jahren der Entwicklung alle spielerischen Möglichkeiten in den Titel gepackt hat, welche es gegeben hat. Es war dem Team von Anfang an klar, dass man in dem Hyrule des Vorgängers Breath of the Wild ein komplett neues Gameplay implementieren möchte. So ist daraus der Nachfolgerg Tears of the Kindom entstanden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spielt sich in einer größtenteils neu durchgemischten Version der Hyrule Oberwelt welches wir aus Breath of the Wild kannten ab.

Die DLCs von Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat nicht ein, sondern sogar zwei DLCs erhalten: Die legendären Prüfungen, welches des Titel neue Gameplay Modi gegeben hat und Die Ballade der Recken, welches mit einem neuen Titanen und 16 Schreinen aufgewartet hat, sowie auch neuen Rüstungen und Waffen. Nicht zu vergessen: das Motorrad!

Tears of the Kingdom DLC

Aber auch Tears of the Kingdom war ursprünglich nur als DLC geplant gewesen. Allerdings wurde dies immer üppiger, sodass man am Ende einen kompletten Nachfolger des Titels gebastelt hat.

Sag niemals nie

Da wir alle Nintendo kennen, wissen wir, dass immer noch alles möglich ist. Wer hätte denn je gedacht, dass aus Mario Kart 8 von 2013 ein Port für die Nachfolgerkonsole entsteht, für welchen wir noch heute laufend neue Strecken als DLC erhalten. Da also Tears of the Kingdom erst dieses Jahr erschienen ist, kann sich in den laufenden Jahren noch viel tun.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gilt nun als der sich am schnellsten verkaufte Zelda Ableger und auch das sich am schnellsten verkaufte Nintendo Titel in Europa und den USA.

Quelle: famitsu.com