Shigeru Miyamoto höchstpersönlich hat bekannt gegeben, dass eine Realverfilmung von The Legend of Zelda schon lange in Arbeit sei. Ein Grund zum Feiern oder sollten wir noch etwas abwarten? Wir haben alle bisherigen Infos zusammengetragen, sodass man sich ein besseres Bild von dem Biggoron-artigen Vorhaben machen kann.

Kaum Details von Miyamoto

Miyamoto, so geheimnisvoll der Super Mario und The Legend of Zelda Schöpfer schon immer gewesen war, hält sich bedeckt über die Details zur waschechten The Legend of Zelda Realverfilmung. Er hat die News direkt über den japanischen X-Account (ehemals Twitter-Account) bekannt gegeben. Dabei verriet er, dass diese Entwicklung sich schon seit langer Zeit stattfindet. Dies ruft in Erinnerung, dass wir vor Jahren schon einmal von einer Realverfilmung für Netflix vom The Legend of Zelda Stoff gehört haben.

Nintendos Pressemitteilung

Zur gleichen Zeit erschien eine Pressemitteilung, welche für etwas mehr Licht ins Dunkel sorgt. Miyamoto soll als Produzent fungieren. Finanziert wird der Film von Nintendo, sowie auch von Sony Pictures Entertainment. Diese werden auch den Film weltweit in die Lichtspielhäuser bringen.

Ein Grund zu Beruhigung

An der Verfilmung soll auch Avi Arad involviert sein. Der Produzent zeigte sich für unzählige, erfolgreiche Marvel Realverfilmungen seit den 90ern verantwortlich. Angefangen von der beliebten Spiderman Trilogie von Sam Raimi bis hin zu aktuellen Superhelden-Filmen wie Spider-Man: A New Universe, Venom: Let There Be Carnage, Morbius und dem aktuellen Spider-Man: Across the Spider-Verse. Aber auch in einer Videospieladaption und Anime-Realverfilmungen hat der Mann bereits Erfahrungen gesammelt. So war er auch an der Uncharted und Ghost in a Shell gearbeitet.

Der Regisseur für The Legend of Zelda

Regie des kommenden The Legend of Zelda Realabenteuers soll Wes Ball führen. Der relativ unerfahrene Regisseur hat bei den drei Maze Runner Filmen Regie geführt und wird sich für die im nächsten Jahr kommende Fortsetzung Kingdom of the Planet of the Apes, die Dreharbeiten leiten.

Gut Ding braucht Weile

Da so ein großes Projekt sehr viel Aufwand benötigt, wird es bis zum Kinostart noch eine Weile dauern. Schließlich ist es das erste Mal, dass wir von offizieller Seite hören. Es scheint noch so früh zu sein, weshalb auch noch kein einziger Schauspieler verraten werden kann. Miyamoto hofft aber, dass wir uns darauf freuen.

Filmemacher Nintendo!

Nintendo macht Filme! Ein Satz der nicht wie richtig klingt und doch der Wahrheit entspricht. Aber nach dem erfolgreichen Super Mario Film dürften wir zuversichtlich sein. Schließlich bleibt Nintendo sehr tief involviert in der Verfilmung und hat zum Ziel, dass alle Kinobesucher mit einem Lächeln den Kinosaal verlassen werden. Ein Umstand den die japanische Videospielfirma seit Dekaden in den Wohnzimmern schafft.

Es ist noch unmöglich zu sagen, wann der Film fertig gestellt sein wird. Aber eines ist nun offiziell: eine The Legend of Zelda Verfilmung ist in Arbeit. Wir hoffen das Beste.

