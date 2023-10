Nintendo: “Super Mario Bros. Wonder” hat nichts mit dem Mario-Film gemeinsam!

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober 2023 für Switch und hat nichts mit dem Kinofilm gemeinsam, außer seine Charaktere.

Super Mario Bros. Wonder - (C) Nintendo

Nintendo hat bestätigt – was für hartgesottene Fans ohnehin klar war: Super Mario Bros. Wonder wurde nicht vom Super Mario Bros.-Film von Illumination inspiriert. Das neueste Super Mario Bros.-Spiel hat nichts mit dem kürzlich im Kino veröffentlichten Animationsfilm zu tun.

Der Super Mario Bros.-Film war tatsächlich mega-erfolgreich. Eigentlich eine große Überraschung, wenn man bedenkt wie gnadenlos die Live-Adaption aus 1993 gescheitert ist. Die Kombination der Künstler von Illumination, gepaart mit den Nintendo-Charakteren und jeder Menge Anspielungen auf die Videospiele samt etlichen Kindheitserinnerungen konnten Millionen Besucher in die Kinos locken. Natürlich hätte ich Nintendo hier “inspirieren” lassen können, doch “Wonder” legt deutlich mehr Wert auf das Spiel und wie seine Charaktere aussehen.

Nintendo gibt Einblicke in die Entwicklung von Super Mario Bros. Wonder

Hat sich das Spiel etwas vom erfolgreichen Film abgekuckt? Obwohl diese Theorie auf den ersten Blick plausibel erschien, stellt sich heraus, dass dies nicht der Fall war. Nintendo hat jüngst ein detailliertes Entwicklertagebuch veröffentlicht, das Einblicke in die Arbeit des Teams hinter Super Mario Bros. Wonder bietet. Dabei wird auch die Frage erörtert, ob der Mario-Film die Entwicklung von Wonder beeinflusst hat oder nicht.

In Antwort auf diese Frage äußerte sich Masanobu Sato, der als Art Director an “Wonder” beteiligt war, schlichtweg, dass das Spiel und der Film keine Verbindung zueinander aufwiesen und dies lediglich ein glücklicher Zufall sei. Berichten zufolge waren die meisten Teammitglieder, die an Super Mario Bros. Wonder arbeiteten, während der Entwicklung über den Inhalt des Films im Dunkeln, und nur wenige waren darüber informiert.

Sato erklärte: “Wir werden oft nach dem Einfluss des Films auf das Spiel gefragt, aber während der Entwicklung hatten wir keine Kenntnisse über den Filminhalt. Ich denke, Tezuka-san und Kondo-san waren die einzigen hier, die die Details kannten.” Weiterhin betonte Sato, dass die Hauptidee hinter den Veränderungen darin lag, dass “Wonder” das erste 2D-Mario-Spiel ist, das 3D-Modelle einsetzt, was dem Spiel eine erheblich ausdrucksstärkere und farbenfrohere Optik verleiht.

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober 2023 für Nintendo Switch.