Keine PC-Version für Demon’s Souls und Gran Turismo 7 – Sony zieht den Stecker

PC-Spieler müssen sich auf eine Enttäuschung einstellen: Weder Demon’s Souls noch Gran Turismo 7 werden für den PC erscheinen. Das geht aus neuen Informationen des IconEra-Forums (via Reddit.com) hervor. Während es lange Gerüchte über einen PC-Port von Demon’s Souls gab, scheint dieser aktuell nicht in Entwicklung zu sein – und könnte es auch nie sein. Auch die Pläne für Gran Turismo 7 auf dem PC wurden offenbar komplett verworfen.

Viele Fans wundern sich: War nicht eine PC-Version von Demon’s Souls schon einmal bestätigt? Tatsächlich tauchte das Spiel in der großen Nvidia-GeForce-Now-Leak-Liste auf, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Spiele korrekt vorhergesagt hat. Zudem zeigte ein früher PlayStation-Trailer sogar den Hinweis „Kommt später für PC“ – ein Detail, das Sony schnell entfernte.

Einige Reddit-Nutzer spekulieren, dass es sich um einen Fehler handelte. So könnte die Einblendung ursprünglich für ein anderes Spiel im gleichen Showcase gedacht gewesen sein – möglicherweise für Deathloop, das später tatsächlich für den PC erschien. Andere wiederum halten es für wahrscheinlicher, dass eine PC-Version ursprünglich in Planung war, dann aber eingestellt wurde.

Gran Turismo 7 – was ist mit dem PC-Port?

Ähnlich enttäuschend sieht es für Gran Turismo 7 aus. Vor einigen Monaten deutete Serien-Schöpfer Kazunori Yamauchi noch an, dass eine PC-Version untersucht werde. Nun scheint dieses Projekt komplett auf Eis gelegt zu sein. Warum? Offizielle Gründe gibt es nicht, doch es könnte an technischen Hürden oder strategischen Entscheidungen seitens Sony liegen.

Während Sony in den letzten Jahren zahlreiche PlayStation-Exklusivtitel auf den PC gebracht hat – darunter The Last of Us Part I, Spider-Man Remastered und Horizon Forbidden West – zeigt sich hier eine klare Linie: Nicht jedes Spiel schafft den Sprung auf den PC. Besonders First-Party-Titel, die eng mit der PlayStation-Marke verbunden sind, könnten möglicherweise exklusiv bleiben.