Gewinnspiel: 1x Stellar Blade & 1x Gran Turismo 7 (PlayStation 5)

Nach unserer Verlosung zum Start des Advents, verlosen wir dieses mal zum zweiten Advent 1x Stellar Blade & 1x Gran Turismo 7 für die PlayStation 5. Dies ist das zweite von insgesamt vier Gewinnspielen, die wir über die Adventszeit machen werden. Freut euch also schon auf die Weiteren.

Stellar Blade & Gran Turismo 7: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 1x Stellar Blade & 1x Gran Turismo 7 für die PlayStation 5. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen die in Deutschland oder Österreich leben. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und teile uns darin mit, welchen der Titel du gewinnen möchtest.

Was du über Stellar Blade & Gran Turismo 7 wissen solltest?

Stellar Blade ist ein actiongeladenes RPG, entwickelt von Shift Up. Es spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit ums Überleben kämpft. Spieler schlüpfen in die Rolle von Eve, einer Kriegerin mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Die packende Story dreht sich um den Kampf gegen außerirdische Invasoren und das Entdecken von Geheimnissen in einer zerstörten Metropole. Stellar Blade bietet intensive Gefechte und strategische Herausforderungen. Das Spiel kombiniert Elemente von Science-Fiction und Fantasy und zieht Spieler mit seiner tiefgründigen Handlung und spektakulären visuellen Darstellung in den Bann.

Gran Turismo 7 ist die aktuellste Ausgabe der renommierten Rennsimulation von Polyphony Digital. Exklusiv für PlayStation entwickelt, bietet es eine beeindruckende Grafik und ein realistisches Fahrgefühl. Spieler können aus einer Vielzahl von Fahrzeugen wählen und auf detailgetreuen Strecken Rennen fahren. Das Spiel umfasst klassische Modi wie die GT-Kampagne oder Arcade-Rennen. Mit erweiterten Tuning-Optionen und einer lebendigen Online-Community bietet das Game ein umfassendes und authentisches Rennerlebnis, das die Tradition der Serie fortführt und neue Maßstäbe in der Rennspielwelt setzt.

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Samstag den 14. Dezember 2024 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.