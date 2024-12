Gewinnspiel: 2x Fae Farm & 1x WarioWare: Move It! (Nintendo Switch)

Passend zum Start der Adventszeit, verlosen wir 2x Fae Farm & 1x WarioWare: Move It! für die Nintendo Switch. Dies ist das erste von insgesamt vier Gewinnspielen, die wir über die Adventszeit machen werden. Freut euch also schon auf die Weiteren.

Fae Farm & WarioWare: Move It!: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 2x Fae Farm & 1x WarioWare: Move It! für die Nintendo Switch. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen die in Deutschland oder Österreich leben. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und teile uns darin mit, welchen der Titel du gewinnen möchtest.

Was du über Fae Farm & WarioWare: Move It! wissen solltest?

Fae Farm ist ein bezauberndes Farming-Simulationsspiel, das von Phoenix Labs entwickelt wurde. Es entführt die Spieler in eine magische Welt voller Fabelwesen und Abenteuer. In dieser idyllischen Umgebung können Spieler Felder bewirtschaften, Tiere pflegen und Ressourcen sammeln. Durch den Einsatz von Magie können sie ihre Farm erweitern und personalisieren. Neben den klassischen Farming-Elementen bietet der Titel spannende Quests und eine interessante Storyline. Die liebevoll gestaltete Grafik und die entspannende Musik schaffen eine immersive Atmosphäre, die Fans von Cozy Games begeistern wird.

WarioWare: Move It! hingegen ist ein Partyspiel von Nintendo. Es fordert Spieler heraus, in rasantem Tempo eine Vielzahl von Minispielen zu meistern. Jede Aufgabe dauert nur wenige Sekunden und erfordert schnelle Reflexe sowie kreatives Denken. Die Minispiele sind verrückt und humorvoll gestaltet, typisch für die WarioWare-Serie. Spieler nutzen die Bewegungssteuerung der Nintendo Switch, um die verschiedene Aufgaben zu erledigen, was zu einem aktiven und spaßigen Spielerlebnis führt.

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Samstag den 07. Dezember 2024 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.