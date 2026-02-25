Remaster von Ecco the Dolphin soll nur für die Nintendo Switch erscheinen

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Im japanischen Videospielmagazin Famitsu wurde über das Remaster von Ecco the Dolphin berichtet. Dabei werden einige Details verraten. Eine interessante Info ist, dass der Titel ausschließlich für die ältere Nintendo Switch erscheinen soll.

Ecco the Dolphin

Ecco the Dolphin ist ein Action-Adventure-Spiel und für das SEGA Mega Drive im Jahr 1992 erschienen. Der Titel war für seine Zeit sehr ungewöhnlich: statt rasanter Action, gab es eine ruhige Unterwasseratmosphäre, welche erkundet werden musste. Dabei war die Spielmechanik sehr anspruchsvoll. Die Story des Titels war ernst und hatte überraschende Science-Fiction Elemente. Der Titel erschien später auch auf weiteren Plattformen. Auf denen wurden Inhalte erweitert und auch der Soundtrack überarbeitet.

Die alte Nintendo Switch lebt

Als Plattform wird die Nintendo Switch genannt. Dass es auf der ersten Switch erscheint, macht Sinn, da der SEGA Klassiker auch als Remaster auf der Konsole problemlos laufen wird. Die Switch bekommt auch immer noch von Nintendo neue Videospieltitel, wie beispielsweise Super Mario Galaxy 1+2. Mittels Update kann der Switch Titel für die Switch 2 in 4K gespielt werden.

Ed Annunziata

Niemand geringerer als der Schöpfer der Ecco the Dolphin Reihe Ed Annunziata hat sich zu Wort gemeldet und dabei viel erzählt. Viele würden den Titel kennen, aber haben nie das Ende gesehen. Deshalb soll das Remaster nicht nur die Grafik verbessern, sondern auch das Spiel angenehmer gestalten.

Ecco Complete

Zudem sollen Inhalte aus der 8-Bit-, 16-Bit- und 32-Bit-Ära darin enthalten sein. Die Grafik soll jederzeit geändert werden können. Deshalb ist der Titel Ecco Complete angedacht, aber noch nicht fixiert.

Eigentlich hatte es geheißen, dass ein neuer Ecco the Dolphin Titel erscheinen soll. Dazu hat Annuziata nur gesagt, dass die Fans gespannt sein sollen. Übrigens ist der Titel auf der Nintendo Switch nichts neues, denn das originale Ecco the Dolphin kann bereits in der SEGA Mega Drive Bibliothek gespielt werden.

