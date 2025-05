SEGA Mega Drive-Maskottchen Ecco the Dolphin kehrt zurück

Viele Fans des SEGA Mega Drive dürften Erinnerungen an den Meeressäuger Ecco the Dolphin haben. Das kuriose Unterwasser-Abenteuer mit dem gleichnamigen Delfin wurde 1992 zum Überraschungserfolg, aber nach einem letzten Auftritt auf der SEGA Dreamcast verschwand die Marke langsam in der Versenkung. Nun kündigte Serienerfinder Ed Annunziata überraschend ein Comeback an.

Zum Monat des asiatischen und pazifischen Kulturerbes bewirbt Microsoft nun Spiele und Filme, die sich mit dem Ozean und der Kultur im Pazifik beschäftigen (via Xbox). Vor diesem Hintergrund wurde ein Remaster des Mega Drive-Erstlings Ecco the Dolphin und des Sequels Tides of Time bekannt gemacht. Außerdem soll ein ganz neuer dritter Ableger kommen, an dem laut Annunziata das gesamte ursprüngliche Team arbeitet.

Werbung

Auf der offiziellen Website von Ecco the Dolphin ist am 5. Mai ein Countdown mit 8532 Stunden gestartet, das sind rund 355 Tage. Spätestens in einem Jahr also könnte es Neuigkeiten zum Revival von Ecco geben. Ob SEGA an dem Projekt beteiligt ist, wurde bisher nicht gesagt. Auch genauere Details zum Umfang und Erscheinungszeitpunkt der Remaster der ersten beiden Ecco-Spiele wurden nicht bekanntgegeben.

Darum geht’s bei Ecco the Dolphin

Ursprünglich begann Annunziata seine Karriere mit Lernspielen auf dem Apple II, entwickelte aber gleichzeitig eine Faszination für Wale. “Ich fing an, von einem Spiel zu träumen, in dem man das Leben als Delfin erlebt. Ich habe mich für einen Delfin entschieden, weil ich dachte, dass er einem Menschen genauso nahe ist wie alle Wale”, heißt es in der Presseaussendung. “Ein großer Teil des Spiels besteht darin, den Ozean als ein einzigartiges biologisches System zu verstehen, das aus Systemen besteht, die miteinander interagieren.”

Spätestens ein Review des Angry Video Game Nerd beförderte Ecco the Dolphin wieder ins Bewusstsein von Retro-Fans – und zementierte den kuriosen Ruf des Spiels. Denn die Rätsel und die Schuss-Passagen sind teilweise knallhart und die zweidimensionalen Tiefsee-Level und der melancholische Soundtrack sorgen für eine durchaus gruselige Stimmung.

Das Originalspiel war seither in zahlreichen SEGA-Sammlungen spielbar. Zuletzt gab es Ecco auf dem Mega Drive Mini und als Bestandteil der Sega Mega Drive Classics auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.