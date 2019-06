SEGA veröffentlichte die letzten 10 Games welche auf den Sega Mega Drive Mini erscheinen werden. Darunter gibt es einige Überraschungen, aber auch einige Evergreens.

Doch vorab möchte ich eines klarstellen: Neben Sonic, Landstalker, Out Run, Ecco, Alex Kidd, Columns, Golden Axe, Sonic the Hedgehog Spinball und Kid Chameleon gab es noch ein über-grandios-geiles Spiel namens Story of Thor. Und ja, auch dieses ist dabei und wird als „Beyond Oasis (The Story of Thor: A Successor of the Light)“ mit dabei sein.

Gibt es noch etwas Feineres, als all seine Lieblingstitel von damals wieder zu sehen? SEGA bietet im September mit diesem Line-Up wirklich einen Kaufgrund für alle Fans von damals. Gut, dazu oute ich mich gerne!

Hier die komplette Liste der Titel, die im Westen erscheinen werden:

Alex Kidd in the Enchanted Castle*

Altered Beast*

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine (region exclusive, sort of – it’s essentially a reskinned Puyo Puyo)

Earthworm Jim*

Ecco the Dolphin*

Eternal Champions*

Kid Chameleon*

Light Crusader*

Shinobi III: Return of the Ninja Master*

Sonic the Hedgehog Spinball (region exclusive)

ToeJam & Earl (region exclusive)

Vectorman (region exclusive)

Virtua Fighter 2 (region exclusive)

Alisia Dragoon

Beyond Oasis (The Story of Thor: A Successor of the Light)

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

Castlevania: Bloodlines

Comix Zone

Columns

Contra: Hard Corps

Darius – brand new port!

Dynamite Headdy

Ghouls ’n Ghosts

Golden Axe

Gunstar Heroes

Landstalker

Mega Man: The Wily Wars

Monster World IV

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Road Rash II

Shining Force

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Space Harrier II

Street Fighter II‘: Special Champion Edition

Streets of Rage 2

Strider

Super Fantasy Zone

Tetris – ridiculously rare version!

Thunder Force III

Wonder Boy in Monster World

World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

* = Erscheinen nur im Westen (Europa, USA)

Für Japan und Asien wird es eine eigene Spieleliste geben, die sich teilweise verändert. Eine komplette Aufstellung der Mega Drive Mini für Japan und Asien findet ihr bei Nintendolife.com!