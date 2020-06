Alex Kidd: Das Sega-Maskottchen feiert ein Comeback

SEGA

Sega hat in der ersten Folge des laufenden Summer of Gaming-Events von IGN ein Comeback ihres ehemaligen Maskottchens angekündigt. Dabei arbeitet man mit dem Publisher Merge Games und dem Entwickler Jankenteam zusammen, um sein klassisches Sega Master System-Maskottchen Alex Kidd in Form eines Remakes mit „Alex Kidd: In Miracle World DX“ zurückzubringen.

Comeback eines Klassikers

Das Remake des 1986 Master System-Titels, der voraussichtlich in „Q1 2021“ veröffentlicht wird, ist das neueste im Bereich der geistigen Eigentumsrechte von Sega. Das Unternehmen aus Japan hat nach dem Erfolg von Sonic Mania, den Kickstarter-Hits Shenmue 3 und Toejam, einige ihrer Lizenzen an andere Entwickler überlassen. Die Lizenzierungs-Welle hat zur Rückkehr vieler legendärer Spielmarken geführt, die ohne die Leidenschaft der dahinter stehenden Teams wahrscheinlich keine neuen Einträge erhalten hätten.

Alex Kidd ist ein weniger bekanntes Objekt aus dem Katalog des einstigen Hardware-Videospiele-Herstellers. Das ist auch der erste Eintrag in die Serie seit über 30 (!) Jahren. Als letztes erschien „Alex Kidd in Shinobi World“ im Jahr 1990.

Retro-Gaming oder neuer Stil? Schalte einfach um!

Das Remake bietet vollständig neu gestaltete Grafiken mit Kunst, die auf dem Werbematerial des Originalspiels basieren, einschließlich der Option, zwischen modernen und Retro-visuellen Stilen zu wechseln. Beide visuellen Stile bieten unterschiedliche Animationsstile und grafische Details. Das Spiel bietet auch brandneue Levels und Boss-Begegnungen, die nicht im Originaltitel enthalten sind.

Alex Kidd in Miracle World DX wird in „Q1 2021“ auf Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Sega, dass man in Japan Mini-Game Gear-Handhelds veröffentlichen wird.