Alex Kidd in Miracle World DX bekommt neuen Trailer und Release-Termin

Alex Kidd in Miracle World - (C) Merge Games

Alex Kidd in Miracle World DX ist ein Remake des Klassikers von 1986, mit aufgearbeiteter Grafik und verbessertem Kampfsystem. Dank dem Leveldesign aus dem Original und dem Retro-Mode, in dem Spieler mit der Original-Grafik der Version für das SEGA Master System spielen können, ist Nostalgie vorprogrammiert. Zudem gibt es neue Level und einen teilweise neuen Soundtrack, die den Titel noch erweitern.

Entwickler Jankenteam und Publisher Merge Games haben bekannt gegeben, dass Alex Kidd in Miracle World DX am 22. Juni 2021 digital auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch für 19,99 € erscheint.

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Release auf dem SEGA Master System 1986 können Spieler wieder in die bezaubernde Welt von Miracle World reisen. Fans von Alex Kidd werden die bekannten Umgebungen aus dem Original wiedererkennen, umgewandelt und aufbereitet mit einem modernen Design. Zudem gibt es auch neue Gebiete zu entdecken.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Worum geht es im Spiel?

Das Königreich Radaxian soll zu seinem früheren Ruhm zurückgebracht und der Böse Janken the Great zerstört werden, denn er hat die Bewohner zu Stein verwandelt. Alex Kidd muss seine Power Bracelets laden und auf Konsolen und PC das Königreich retten.

Zusätzlich zu den Leveln und Inhalten des Originals, befördert Alex Kidd in Miracle World DX die Hauptfigur in eine neue Zeit, mit bestechendem Style, verbesserten Bosskämpfen und verschiedenen Modi. Auch neue Level finden ihren Weg ins Spiel, vergrößern die Hintergrundwelt des Originals und bringen eine neue Dimension zu Alex Kidd.

Der Retro-Mode bringt die Nostalgie des Master Systems zurück und erlaubt es den Spielern, zu einer nachgebauten Version des ursprünglichen Grafikstils zu wechseln. Der neue Boss-Rush-Mode sorgt dagegen für schnellere Schere-Stein-Papier-Gefechte.

Weitere Updates wie eine Verbesserung des Kampfsystems, Bewegungsmechaniken und ein neues Menü-System, sorgen dafür, dass sich Alex Kidd in Miracle World DX flüssiger spielt.

Features von Alex Kidd in Miracle World DX

Eine Legende kehrt zurück: Tauch ein in eine verblüffend originalgetreue Nachbildung von Alex Kidd in Miracle World , mit neuem Design und verbesserter und flüssigerer Steuerung

, mit neuem Design und verbesserter und flüssigerer Steuerung Neue Modi: Die neuen “Classic Modus” und “Boss Rush Modus” sind im Basisspiel mit dabei

Neue Level: Erlebe neue Level, die die Originalgeschichte erweitern

Alternative Bosskämpfe: Neue und verbesserte Kampfmechaniken mit intuitivem Kampfsystem

Classic Modus: Erlebe das Originalspiel, mit Bosskämpfen, Dialog, Leveln und Funktionen wie auf dem Master System

Neue und aufbereitete Musik: Eine große Auswahl an neu erdachten Musikstücken, sowie aufbereitete Versionen des Original-Soundtracks

Alex Kidd in Miracle World DX erscheint am 22. Juni auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.