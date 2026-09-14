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Persona 6 bekommt eine physische Switch 2-Version

i Persona 6 bekommt eine physische Switch 2-Version
Artikel von Markus Bauer +
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Persona 6 kommt nicht nur auf die Nintendo Switch 2, sondern soll dort auch physisch erscheinen. Das bestätigt SEGA auf der offiziellen Produktseite. Dort werden ausdrücklich PS5 und Switch 2 für eine „Package Version“ genannt. Einen Haken gibt es noch: Ob Nintendo-Spieler eine echte Cartridge oder lediglich eine Game-Key Card bekommen, verrät SEGA nicht. Einen Release-Termin hat Atlus ebenfalls noch nicht genannt. Was bereits zur Geschichte bekannt ist, findest du in unserem ausführlichen Persona 6-Überblick.

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