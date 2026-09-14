Persona 6 bekommt eine physische Switch 2-Version

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Persona 6 kommt nicht nur auf die Nintendo Switch 2, sondern soll dort auch physisch erscheinen. Das bestätigt SEGA auf der offiziellen Produktseite. Dort werden ausdrücklich PS5 und Switch 2 für eine „Package Version“ genannt. Einen Haken gibt es noch: Ob Nintendo-Spieler eine echte Cartridge oder lediglich eine Game-Key Card bekommen, verrät SEGA nicht. Einen Release-Termin hat Atlus ebenfalls noch nicht genannt. Was bereits zur Geschichte bekannt ist, findest du in unserem ausführlichen Persona 6-Überblick.