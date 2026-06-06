Das Alien jagt wieder: Alien: Isolation 2 setzt auf mehr Horror und neue Gefahren

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Mehr als zehn Jahre nach der Veröffentlichung des gefeierten Survival-Horrors hat SEGA gemeinsam mit Creative Assembly offiziell Alien: Isolation 2 angekündigt. Die Fortsetzung erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC über Steam. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht.

Die Ankündigung dürfte für viele Horror-Fans eine der größten Überraschungen der letzten Zeit sein. Das erste Alien: Isolation gilt bis heute als eines der intensivsten Horror-Spiele überhaupt und konnte sich durch seine einzigartige Atmosphäre, permanente Anspannung und den unberechenbaren Xenomorph eine treue Fangemeinde aufbauen.

Laut Creative Director Al Hope soll Alien: Isolation 2 die Stärken des Originals aufgreifen und gleichzeitig deutlich weiterentwickeln. Das Entwicklerteam arbeitet bereits seit längerer Zeit an einem neuen Survival-Horror-Erlebnis, das die Grenzen des Genres erneut ausloten soll.

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Besonders der titelgebende Xenomorph steht dabei im Mittelpunkt. Der tödliche Jäger soll intelligenter agieren als jemals zuvor und Spieler noch stärker unter Druck setzen. Gleichzeitig verspricht Creative Assembly eine lebensfeindlichere Umgebung und deutlich geringere Überlebenschancen.

Damit bleibt das Grundprinzip erhalten, das bereits den ersten Teil auszeichnete: Statt auf Action setzt Alien: Isolation 2 erneut auf permanente Bedrohung, Ressourcenknappheit und die Angst, jederzeit entdeckt werden zu können.

Neuer Schauplatz, neue Geschichte

Die Fortsetzung erzählt eine völlig neue Geschichte mit einem neuen Protagonisten. Dadurch können auch Neueinsteiger problemlos in das Abenteuer einsteigen, ohne die Handlung des Vorgängers kennen zu müssen.

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Schauplatz des Spiels ist eine abgelegene Koloniewelt, die von heftigen Stürmen heimgesucht wird. Bereits die Umgebung selbst stellt eine ständige Gefahr dar und zwingt Spieler dazu, ihre Schritte sorgfältig zu planen.

Neben den unwirtlichen Außenbereichen führt die Reise auch in die Kurosaki Station, einen Außenposten des berüchtigten Weyland-Yutani-Konzerns. Die engen Gänge und klaustrophobischen Innenräume erinnern dabei an die Atmosphäre des Originals und bieten erneut den perfekten Nährboden für nervenaufreibende Verfolgungsjagden.

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Ein neues Jagdrevier für den Xenomorph

Die Kurosaki Station wird zum neuen Revier des Aliens. Spieler müssen lernen, sich an die neuen Bedingungen anzupassen und improvisieren, wenn ihre ursprünglichen Pläne scheitern.

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Creative Assembly spricht von neuen Werkzeugen, Techniken und Taktiken, die zum Überleben notwendig sein werden. Welche Möglichkeiten den Spielern konkret zur Verfügung stehen, wurde bislang noch nicht verraten. Klar ist jedoch, dass das bekannte Katz-und-Maus-Spiel zwischen Jäger und Gejagtem erneut eine zentrale Rolle einnehmen wird.

Gerade dieser ständige Druck machte bereits den Vorgänger zu einem besonderen Erlebnis. Jeder Schritt konnte der letzte sein, jede Bewegung des Aliens sorgte für Anspannung. Alien: Isolation 2 scheint genau an diesem Erfolgsrezept anzuknüpfen und es konsequent auszubauen.

Horror-Fans dürfen gespannt sein

Noch sind viele Details zu Alien: Isolation 2 geheim. Dennoch deutet die erste Vorstellung darauf hin, dass Creative Assembly die Reihe nicht neu erfinden, sondern die Stärken des Originals weiterentwickeln möchte.

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Mit einem neuen Schauplatz, einer neuen Geschichte und einem weiterentwickelten Xenomorph besitzt die Fortsetzung das Potenzial, erneut zu den spannendsten Survival-Horror-Spielen ihrer Generation zu gehören. Bis weitere Informationen veröffentlicht werden, bleibt vor allem eine Erkenntnis: Das Alien ist zurück und die Jagd beginnt von vorn.