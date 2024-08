Eternal Champions: Comeback eines Klassikers im Kino

Kannst du dich noch an Eternal Champions erinnern? Dieses Kampfspiel erschien 1993 und wurde von Sega für die Sega Mega Drive entwickelt. Inspiriert von den Erfolgen von Street Fighter und Mortal Kombat, war es eines der wenigen Beat’em Ups seiner Zeit, das speziell für Heimkonsolen entwickelt wurde.

Obwohl Eternal Champions bis 1996 eine Fortsetzung und zwei Spin-Offs hervorbrachte, entschied sich SEGA – zu dieser Zeit noch Konsolenherausgeber -, die Serie zugunsten von Virtua Fighter einzustellen. Die Dynamik, die Eternal Champions erreicht hatte, verflüchtigte sich bald und blieb weitgehend unberührt – abgesehen von Ports auf die Virtual Console und Steam in den Jahren 2008 und 2010.

Eternal Champions kehrt zurück! Aber nicht als Videospiel

Laut The Hollywood Reporter wurde Drehbuchautor Derek Connolly beauftragt, das Drehbuch für eine Realverfilmung von Eternal Champions für Skydance (u.a. „The Tomorrow War“, „Snake Eyes: G.I. Joe Origins“, „The Adam Project“, „Top Gun: Maverick“) zu schreiben. Der amerikanische Drehbuchautor und Filmproduzent hat bereits einige Erfahrung mit Videospiel-Adaptionen. So ist er bekannt für seine Arbeit an „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ und den kommenden „Metal Gear Solid„- und „The Legend of Zelda„-Real-Filmadaptionen.

Toru Nakahara, der die „Sonic the Hedgehog“-Filmtrilogie betreute, wird als Produzent fungieren

Das Eternal Champions kein Mortal Kombat oder Street Fighter ist, wissen wir. Es hat etwas mehr „Inhalt“ – für ein Kampfspiel. Im Originaltitel handelt die Geschichte von angesehenen Kämpfern, die von einer höheren Entität, dem Ewigen Champion, aus verschiedenen Zeiten geholt und in einem Turnier gegeneinander ausgespielt werden, um das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen. Diejenigen, die keinen Erfolg haben, werden kurz vor ihrem vorzeitigen Ableben in ihre jeweilige Zeit zurückgeschickt. Ob sich daraus ein großartiger Film mixen lässt?

SEGA möchte seine Franchises ins Fernsehen bringen

Der Erfolg von „Sonic the Hedgehog“ hat bei SEGA Spuren hinterlassen. Die kommende Fernsehserie „Like a Dragon: Yakuza“ soll später in diesem Jahr auf Prime Video Premiere feiern. Das sind zwei bekannte Franchises, aber Eternal Champions ist schon ein wenig verstaubt. Da kann man nur hoffen, dass auch ein neues Videospiel dazu in Arbeit ist und das Prügelspiel von damals in die Moderne bringt.

Wer das Spiel nicht kennt, kann es auf Steam nachholen. Eternal Champions ist dort für 99 Cent verfügbar.

