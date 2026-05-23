Crazy Taxi kehrt zurück? SEGA macht Fans mit Mini-Teaser nervös

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

SEGA hat die Crazy Taxi-Fans mit nur fünf Sekunden komplett elektrisiert. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Reihe erschien ein kurzes Video, das ein blinkendes Taxi-Schild zeigt. Mehr nicht. Kein Datum, kein Gameplay, kein Logo-Reveal. Und trotzdem reicht dieser Clip, um die Spekulationen um die Rückkehr des Arcade-Klassikers neu anzuheizen.

Das liegt daran, dass ein neues Crazy Taxi bereits länger bekannt ist. SEGA kündigte Ende 2023 mehrere Comebacks klassischer Marken an, darunter Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe und Streets of Rage. Seitdem war es um den Arcade-Racer aber ziemlich ruhig. Der neue Teaser wirkt deshalb wie ein klares Zeichen, dass SEGA bald mehr zeigen könnte.

Erster Beitrag seit Jahren

Der kurze Beitrag löste u.a. auf X.com bereits beinahe 800 Kommentare, mehr als 9.000 Re-Posts und mehr als 35.000 Likes aus. Immerhin ist der Crazy Taxi-Account nicht besonders aktiv gewesen die letzten Jahre. Der letzte echte Beitrag stammt vom 01. Januar 2019. Sieben Jahre mussten Fans also darauf warten.

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Ein Clip als Vorbote für eine große Enthüllung? Zu sehen ist im 5-Sekundne-Clip das Taxilicht auf einem Fahrzeug, das an die klassischen Cabrio-Taxis der alten Spiele erinnert.

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Was wird aus dem neuen Crazy Taxi?

Noch ist offen, wie stark sich das Reboot am Original orientiert. SEGA hat bereits 2024 angedeutet, dass Crazy Taxi eines der Triple-A-Spiele des Unternehmens sein wird und größer wird, als viele erwarten. Das Spiel wird von SEGA Sapporo entwickelt, einem Studio, das 2021 gegründet wurde und bereits an mehreren SEGA-Projekten mitgearbeitet hat. Frühere Leaks hatten bereits vermutet, dass der Neustart ein „Massively Multiplayer Live Service“-Titel wird.

Genau das ist spannend und riskant zugleich. Crazy Taxi war früher ein extrem direktes Arcade-Spiel: einsteigen, Gas geben, Passagiere aufnehmen, Chaos verursachen, Zeit retten. Wenn SEGA daraus ein großes Multiplayer-Spiel macht, muss der alte Rhythmus trotzdem erhalten bleiben. Sonst verliert die Marke ihren Kern.

SEGA braucht diesen Klassiker

Für SEGA könnte Crazy Taxi ein wichtiger Test werden. Der Publisher will mehrere Kultmarken zurückbringen und zeigen, dass alte Namen auch modern funktionieren können. Nach vielen Diskussionen um Live-Service-Pläne und gestrichene Projekte wäre dieser Titel genau das richtige Signal.

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Der Mini-Teaser zeigt noch fast nichts. Aber er zeigt genug, um Fans wieder aufmerksam zu machen. Und bei Crazy Taxi reicht manchmal eben schon ein blinkendes Schild, damit alle wieder das Gaspedal durchtreten wollen um Fahrgäste für ein paar Dollar irrwitzig an ihr Ziel zu bringen.