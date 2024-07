SEGA enthüllt: Crazy Taxi Reboot als Multiplayer-Spektakel

SEGA bringt einen alten Klassiker zurück und verleiht ihm einen neuen Anstrich: Das Crazy Taxi Reboot wird als “Massively Multiplayer Driving Game” beschrieben. Diese spannende Neuigkeit wurde kürzlich in einem Rekrutierungsvideo von SEGA Sapporo bekannt gegeben, dem Studio, das hinter diesem Projekt steht.

Während der Game Awards 2023 kündigte das japanische Videospiele-Publisher nicht nur Crazy Taxi, sondern auch Neustarts von Jet Set Radio und Streets of Rage an. Obwohl viele Details noch unter Verschluss gehalten werden, wissen wir jetzt, dass Crazy Taxi seine typische Arcade-Action und den ikonischen Cartoon-Stil beibehalten wird.

SEGA hat angedeutet, dass Crazy Taxi eines der Triple-A-Spiele des Unternehmens sein wird und größer wird, als viele erwarten. Das Spiel wird von SEGA Sapporo entwickelt, einem Studio, das 2021 gegründet wurde und bereits an mehreren SEGA-Projekten mitgearbeitet hat. Frühere Leaks hatten vermutet, dass der Neustart ein Massively Multiplayer Live Service-Titel wird, was nun bestätigt wurde.

In einem neuen japanischen Rekrutierungsvideo, das von Sega veröffentlicht und von VGC übersetzt wurde, geben Produzent Kenji Kanno, der ursprüngliche Regisseur von Crazy Taxi, und andere Teammitglieder Einblicke in das neue Spiel. Sie erklären, dass das Spielprinzip des Originals, bei dem man Passagiere aufnimmt und schnellstmöglich an ihr Ziel bringt, beibehalten wird. Neu ist jedoch die Integration von Multiplayer-Elementen, die es Spielern ermöglichen, in einer gemeinsamen Welt zu interagieren.

Crazy Taxi: An der US-Westküste kuriose Taxifahrten gestalten

Die Stadt, durch die du zukünftig rasen kannst, ist an der Westküste der USA angesiedelt und wird als “Themenpark-ähnlich” beschrieben. Diese neue Umgebung bietet eine perfekte Kulisse für die rasante Action und den verrückten Fahrspaß, den Fans von Crazy Taxi erwarten.

Zusätzliche Informationen stammen aus verschiedenen Stellenausschreibungen auf der Website von SEGA. Diese deuten darauf hin, dass das neue Crazy Taxi ein großer Online-Titel mit einer offenen Welt wird, die mit der Unreal Engine entwickelt wird. Diese Details bestätigen frühere Leaks, die besagten, dass das Spiel ein Live-Service-Titel sein wird. Neben dem Massively Multiplayer Reboot ist auch ein Remake des Originalspiels geplant, das sich eher auf Einzelspieler-Erfahrungen konzentriert. Dieses Remake wird dem ursprünglichen Spiel sehr ähnlich sein, aber mit neuen Funktionen und modernen Verbesserungen ausgestattet.

Obwohl die Glaubwürdigkeit dieser Leaks bisher weitgehend zutreffend war, sollten Fans auf offizielle Bestätigungen von SEGA warten, um alle Details sicher zu wissen.

Crazy Taxi wird einen Reboot erhalten. Wann genau dieser veröffentlicht wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Angeblich soll es erst in 3 Jahren, also im Jahr 2027 soweit sein.