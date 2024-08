Sega auf der Gamescom 2024: Neues, geheimes Spiel wird enthüllt

SEGA auf der diesjährigen Gamescom 2024 in Köln: Sonic X Shadow Generations und Metaphor: ReFantazio werden erstmals auf europäischen Boden zu spielen sein. Eigentlich wäre diese Meldung jetzt vorbei, doch es gibt ein unbekanntes Spiel, dass der ehemalige Konsolen-Hardware-Hersteller und jetziger Videospiele-Publisher zeigen wird.

Als bekennender SEGA-Fan seit mehr als 30 Jahren gibt es meinerseits einige Spekulationen.

Welches unbekannte Spiel könnte SEGA auf der Gamescom zeigen?

1. Jet Set Radio Remake: Fans hoffen auf ein Remake von Jet Set Radio, einem Kultklassiker aus dem Jahr 2000. Bisherige Trailer des Spiels deuten darauf hin, dass die Entwicklung bereits sehr fortgeschritten ist. Ein baldiger Release könnte bevorstehen und es könnte bereits spielbar sein.

2. Skies of Arcadia: Ein weiteres heißes Gerücht ist ein neues Skies of Arcadia. Der Klassiker aus dem Jahr 2000 wird oft als einer der besten JRPGs seiner Zeit bezeichnet. Könnte Sega an einem Remake oder einer Fortsetzung arbeiten? Das wäre für viele Fans ein absoluter Traum.

3. Neues Yakuza-Spiel: Die Yakuza-Serie hat sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut. Könnte Sega ein brandneues Kapitel oder sogar einen Spin-off-Titel präsentieren? Mit der bisherigen Erfolgsbilanz der Reihe ist dies durchaus denkbar.

4. Persona 6: Persona 5 war ein weltweiter Erfolg, und viele Fans warten gespannt auf den nächsten Teil. Eine Ankündigung der Fortsetzung wäre für viele ein lang ersehntes Highlight.

5. Neues Shining Force: Das Franchise hat in der Vergangenheit Fans durch sein taktisches Gameplay begeistert. Könnte Sega ein neues Kapitel dieser Reihe vorbereiten? Eine neue Version oder Fortsetzung würde sicherlich viele Liebhaber der Strategie-Rollenspiele erfreuen.

Natürlich sind das nur reine Spekulationen meinerseits. Vielleicht irre ich mich auch und SEGA zeigt sein „Super Game“. Allerdings erscheint dieses erst 2026 und eine Präsentation im Jahr 2024 würde wenig Sinn ergeben. Die große Enthüllung gibt es dann auf der Gamescom 2024 vom 21. bis 25. August 2024 am SEGA-Stand.