Über das geplante “Super Game” von SEGA haben wir schon öfters berichtet, jedoch wussten wir bisher nicht genau, was der bekannte japanische Videospiel-Publisher dabei entwickelt. Das mysteriöse Spiel soll weiterhin für 2026 geplant sein. Was steckt dahinter?

SEGA, Schöpfer von Franchises wie Sonic the Hedgehog, Like a Dragon, Persona und vielen mehr, hat ein Update zum Fortschritt seines hochkarätigen “Super Game” bereitgestellt, das voraussichtlich 2026 veröffentlicht wird. Dieses ehrgeizige Projekt wurde erstmals 2021 angekündigt, ohne viele konkrete Details zur Größe, Struktur oder den involvierten Sega-Marken.

Wie hat SEGA für ein Mega-Projekt Zeit gefunden?

Derzeit ist unklar, wie viele Personen der japanische Videospiele-Entwickler für dieses Projekt abgestellt hat. Immerhin gab es in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Neuveröffentlichungen. Sonic Origins Plus und Sonic Superstars befriedigten dieses Jahr die 3D-Plattformer. Auf der Like a Dragon-Seite wurde das Remake des Spin-offs Like a Dragon: Ishin aus dem Jahr 2014 Anfang des Jahres erfolgreich veröffentlicht, und Fans erwarten sehnsüchtig ein weiteres Spin-off mit der Franchise-Ikone Kazuma Kiryu namens Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, das am 9. November, also in wenigen Tagen, erscheint.

Für 2024 ist die Release-Liste von SEGA ähnlich lang, darunter Like a Dragon: Infinite Wealth und Atlus‘ Persona 3-Remake mit dem Titel Persona 3 Reload. Trotz all dieser Spiele findet SEGA noch Zeit, am mysteriösen und ambitionierten “Super Game” zu arbeiten.

SEGA spricht über “Super Game”

Im Rahmen eines Jahresberichts gab Shuji Utsumi, einer der COOs von SEGA, ein kleines Update zum Status des Super Game. Utsumi bestätigte, dass das Projekt reibungslos verläuft und weiterhin auf den Produktionsstart im Jahr 2026 hinarbeitet. Darüber hinaus beabsichtigt das Spiel, das gesamte Gaming-Ökosystem zu umfassen, einschließlich Spieler, Streamer und Zuschauer.

Das genaue Konzept ist nach wie vor unklar. Klare Fakten sind jedoch die immensen Ressourcen, die SEGA in das Projekt investiert. Bei der ersten Ankündigung 2021 erwähnte Sega eine Investition von über 800 Millionen US-Dollar in die Entwicklung. Ob diese Summe ausgegeben wurde oder weitere Investitionen geplant sind, ist unklar. Ebenso ist nicht bekannt, welche SEGA-IPs und Charaktere für dieses von der Community betriebene Online-Plattform-Erlebnis genutzt werden, oder ob das Zusammenführen von Charakteren wie Sonic und Kazuma Kiryu eine gute Idee ist.

Shuji Utsumi über das Projekt: “Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einem ‘Super Game’ um das Konzept eines Spiels, das normale Spiele um Längen übertrifft.”

Wann werden wir wissen, was es ist? Das Mysterium wird wohl 2024 noch weiter anhalten. Wenn das Spiel tatsächlich 2026 erscheint, wird der Marketing-Plan von SEGA wohl erst 2025 starten. Bis dahin müssen wir uns gedulden.