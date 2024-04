Sonic Dream Team erhält Content Update 2

Das Sonic Dream Team Content Update 2, oder Version 1.3, hat eine Menge neuer Inhalte ins Spiel gebracht, darunter eine neue Zone. Der letzte große Content Drop für den Titel wurde im Februar veröffentlicht.

Sonic Dream Team, das im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, ist ein 3D-Jump’n’Run-Spiel, das die Abenteuer der Hauptfigur der Serie, Sonic the Hedgehog, und seiner Freunde in Reverie Haven erzählt, einer Traumwelt, die vom langjährigen Bösewicht der Serie, Dr. Ivo Eggman Robotnik, korrumpiert wurde. Das von der britischen Firma Hardlight entwickelte und von Sega veröffentlichte Unity-Engine-Spiel wurde von den Fans für seine Grafik und sein Gameplay gelobt, aber auch für seine Erzählweise und seine kurze Spieldauer kritisiert. Seit seiner Veröffentlichung hat der Titel jedoch mehrere Updates erhalten, die den Spielern zusätzliche Inhalte boten, wobei das letzte sogar ein neues Gebiet einführte.

Das Content Update 2 von Sonic Dream Team fügt den neuen Bereich Sweet Dreams mit neuen Levels, Missionen und Musik hinzu. Das Update 1.3, das am 17. April veröffentlicht wurde, führte außerdem Rangabzeichen und neue Spielzeuge in Sweet Dreams ein. Dieses neue Segment ist nach dem Hauptabenteuer des Titels angesiedelt und enthält Stages, die von Ariem, einem neuen Charakter, der sein Debüt in Sonic Dream Team feiert, erstellt wurden. Zum Vergleich: Das Content Update 1, das erste große Update für Sonic Dream Team nach der Veröffentlichung im Februar, fügte acht neue Bossmissionen hinzu. Obendrein wurde ein neuer Zeitfahrmodus namens Speed Battle eingeführt, der es den Spielern ermöglicht, ihre Bestzeiten in den Etappen aufzuzeichnen und zu unterbieten.

Was bringt Content Update 2 für Sonic Dream Team mit sich?

Mit dem letzten Update 1.2 wurden auch die Kämpfe gegen Dr. Crabulous, Factory Foremen und Guardian Hunter überarbeitet, wobei Guardian Hunter von vielen Spielern als der beste Bosskampf im Spiel angesehen wird. Obwohl es im Spiel nur diese drei und Dr. Eggman als Bosse gibt, gelten die Kämpfe als unterhaltsam und unvergesslich, da sie so gestaltet wurden, dass sie die Vorteile des einzigartigen Platformings von Sonic Dream Team ausnutzen.

Sega hat bereits angekündigt, dass das Spiel bis 2024 drei Inhaltsupdates erhalten wird. Da es sich bei Sonic Dream Team um einen Apple Arcade-Exklusivtitel handelt, kann das Spiel nur auf Geräten wie iPhone, iPad und Mac gespielt werden, die über die neuesten Versionen der jeweiligen Betriebssysteme verfügen. Viele Spiele, die auf den Abonnementdienst beschränkt sind, wurden in der Vergangenheit auch für andere Plattformen veröffentlicht, sodass die Möglichkeit besteht, dass Sonic Dream Team auch auf Geräten anderer Hersteller als Apple erscheint.

Worum geht es im Spiel?

Sonic Dream Team ist ein 3D-Jump-’n’-Run-Computerspiel, das von SEGA HARDlight entwickelt und von Sega exklusiv für Apple Arcade veröffentlicht wurde. Es ist ein Spiel mit Action und Abenteuern, in dem Sonic und seine Freunde in einer Traumwelt gegen Dr. Eggman kämpfen müssen. Das Spiel hat sechs spielbare Charaktere, vier Welten mit mehreren Leveln und Missionen, sowie englische Sprachausgabe. Es wurde am 5. Dezember 2023 für iOS, iPadOS, macOS, tvOS und Apple TV veröffentlicht.