Apple Arcade bietet jetzt 100 Games

Apple Arcade - (C) Apple

In diesem Jahr startete Apple sein “Apple Arcade”. Der Abonnement-Service ergänzt die rund eine Milliarde anderen, die die Spielelandschaft jetzt mit Tonnen von werbefreien Premium-Handytiteln bevölkern. Sie wollten bis Herbst über 100 Titel haben, und nun, haben sie es tatsächlich geschafft.

Für das Update an diesem Freitag wurden dem Service 6 weitere Spiele hinzugefügt: Takeshi & Hiroshi, Guildlings, Marble It Up: Mayhem !, Sociable Soccer, Discolored und UFO on Tape: First Contact. Dies hilft dem Service, diese dreistellige Marke zu knacken und erfüllt damit Apples Versprechen, als Apple Arcade gestartet wurde.

Es ist offensichtlich ein großer Meilenstein. Derzeit plant Apple, weitere Titel hinzuzufügen, ohne dass ein definitives Ende in Sicht ist. Der Service kostet derzeit 4,99 Euro pro Monat und ist auf allen kompatiblen iOS– und tvOS-Geräten verfügbar, für die MacOS geplant ist. Das Abo beginnt mit einen Probemonat und kann jederzeit gekündigt werden.