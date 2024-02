Sonic Dream Team: Neustes Update bringt neue Missionen

Sonic Dream Team hat sein erstes Update nach dem Release erhalten, das die Bosskämpfe verbessert und brandneue Missionstypen einführt. Das Spiel ist ein Apple-Arcade-exklusiver Titel, der im Dezember 2023 veröffentlicht wurde und von Sega HARDlight entwickelt wurde. Während HARDlight für eine Reihe früherer Sonic-Handyspiele, wie Sonic Forces: Speed Battle und Sonic Dash verantwortlich war, ist Dream Team der erste vollständige 3D-Plattformer, an dem das Studio gearbeitet hat, mit sechs spielbaren Charakteren und 12 Levels in vier Zonen.

Sonic Dream Team ist vom Umfang her etwas kurz geraten. Es dauert etwa zwei Stunden, bis man die Geschichte durchgespielt hat. Die größte Stärke des Spiels ist der hohe Wiederspielwert. Die Spieler können mehrere Wege durch die Levels nehmen, blaue Münzen sammeln oder Missionen annehmen, um alle Dream Orbs für einen 100%igen Abschluss zu erhalten. Das Spiel bietet wöchentliche Herausforderungen. Wenn man diese besteht, erhält man eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten. Diese Punkte helfen dabei, im Spiel eine Reihe von Statuen freizuschalten. Die Entwickler von HARDlight unterstützen Dream Team auch mit Post-Launch-Inhalten. Das erste dieser Updates ist jetzt verfügbar.

Das neueste Update für Sonic Dream Team, mit der Version 1.2.0, wurde in einem neuen Trailer sowie in einem Beitrag im Apple App Store vorgestellt. Es fügt einen neuen Time-Trial-Modus hinzu, der es den Spielern ermöglicht, ihre besten Zeiten aufzuzeichnen und sie zu den Bestenlisten hinzuzufügen. Außerdem wurden die Bosskämpfe des Spiels überarbeitet. Dr. Crabulous, die Fabrikarbeiter und Guardian Hunter wurden mit neuen Moves ausgestattet. Das Update enthält auch acht neue Boss-Missionen, die die Spieler angehen können.

Was bringt das neuste Update für Sonic Dream Team mit sich?

Der neue Trailer für Dream Team zeigt einige Änderungen des Updates, wie den Zähler für die Bestzeit in der oberen linken Ecke und neue Ziele gegen die Bosse, wie das Besiegen unter einem bestimmten Zeitlimit. Auf der Apple Store-Seite wird erwähnt, dass mit dem nächsten großen Update nach der Markteinführung Ränge hinzugefügt werden. Ein Rang hängt davon ab, wie schnell ein Spieler eine Stufe durchläuft. Dieser Hinweis ermutigt die Spieler von Sonic Dream Team im Wesentlichen dazu, Speedruns in diesen Levels zu üben.

Da der Titel ein exklusives Apple-Arcade-Spiel ist, werden die Inhalte nur über Abonnements für den Dienst bereitgestellt, nachdem es auf den Markt gebracht wurde. Ergänzungen werden daher höchstwahrscheinlich nur so lange vorgenommen, wie die Spieler ein Abonnement haben. Das erste Update von Sonic Dream Team nach der Markteinführung ist ziemlich umfangreich. Es fügt einige neue Missionen und Bosse hinzu, die die Spieler erneut bekämpfen können.

Worum geht es im Spiel?

Sonic Dream Team ist ein 3D-Jump-’n’-Run-Computerspiel, das von SEGA HARDlight entwickelt und von Sega exklusiv für Apple Arcade veröffentlicht wurde. Es ist ein Spiel mit Action und Abenteuern, in dem Sonic und seine Freunde in einer Traumwelt gegen Dr. Eggman kämpfen müssen. Das Spiel hat sechs spielbare Charaktere, vier Welten mit mehreren Leveln und Missionen, sowie englische Sprachausgabe. Es wurde am 5. Dezember 2023 für iOS, iPadOS, macOS, tvOS und Apple TV veröffentlicht.