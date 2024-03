Fatal Fury: City of the Wolves erscheint 2025

Der neueste Trailer zu Fatal Fury: City of the Wolves zeigt fünf spielbare Charaktere und gibt den Release im Jahr 2025 bekannt. Die Entwicklung des Spiels wurde erstmals auf der EVO 2022 von SNK angekündigt.

Fatal Fury ist ein klassisches Arcade-Kampfspiel von SNK, das seit 1991 existiert. In Japan ist es unter dem Namen Garou Densetsu bekannt. Das letzte eigenständige Spiel, Garou: Mark of the Wolves, wurde 1999 veröffentlicht. Im Laufe der Jahre hatten seine Charaktere jedoch Auftritte in den Crossover-Kampfspielserien King of Fighters und SNK v. Capcom. City of the Wolves wird ein neues Kampfspiel exklusiv für die Charaktere von Fatal Fury sein. Die Geschichte wird den Ereignissen von Garou: Mark of the Wolves folgen.

Im neuesten Trailer werden Terry Bogard, Rock Howard, Hotaru Futaba und Tizoc als spielbare Charaktere vorgestellt. Der Trailer zeigt Gameplay-Filmmaterial von Kämpfen, in dem die Spezialbewegungen und Kombos der Charaktere zu sehen sind. Die Synchronstimmen sind sowohl auf Japanisch als auch auf Englisch verfügbar. Ein genaues Veröffentlichungsdatum für das Spiel im nächsten Jahr wurde noch nicht genannt. Auch Preecha wird als neuer Charakter präsentiert. Rock Howard war der erste Charakter, der von SNK als Teil von City of the Wolves enthüllt wurde.

Fatal Fury: City of the Wolves kommt 2025

Vier der fünf Charaktere sind bereits bekannt. Terry Bogard ist seit dem Debüt des ursprünglichen Fatal Fury ein Hauptcharakter in der Serie und kann in Super Smash Bros. Ultimate heruntergeladen werden. Rock Howard, der Sohn des Hauptantagonisten des Spiels, Geese Howard, wurde erstmals in Mark of the Wolves eingeführt. Auch Hotaru Futaba und Tizoc kehren nach einigen Auftritten in The King of Fighters aus Mark of the Wolves zurück. Im Trailer wird Preecha vorgestellt und ihre Moves gezeigt.

Obwohl das letzte Fatal-Fury-Spiel vor über 20 Jahren veröffentlicht wurde, ist die Reihe durch zahlreiche Auftritte von Charakteren in anderen Spielen immer noch präsent. Einige dieser Charaktere treten in aktuellen SNK-Spielen wie King of Fighters 15 und King of Fighters All-Star auf. Obwohl Geese Howard in City of the Wolves wahrscheinlich nicht sofort spielbar sein wird, kann er auch in Tekken 7 über DLC gespielt werden. Der Hype um eine Fortsetzung von Garou: Mark of the Wolves hält seit Jahren an. Fatal Fury: City of the Wolves füllt diese Lücke und bringt ein neues Spiel für eine treue Franchise.

Worum geht es im Spiel?

Fatal Fury: City of the Wolves ist der neueste Titel in der Kampfspiel-Reihe Fatal Fury, die in den 90er Jahren populär war. Nach einer langen Pause von 26 Jahren seit dem letzten Spiel der Reihe, Garou: Mark of the Wolves von 1999, wird diese Fortsetzung Anfang 2025 veröffentlicht. Der Gameplay-Trailer zeigt fünf Charaktere und deren Kampfstile, darunter Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futaba, Tizoc und Preecha. Die Charaktere werden mit ihren englischen und japanischen Synchronsprechern vorgestellt, und der Trailer präsentiert actionreiche Kämpfe mit Comic-Stil-Effekten.