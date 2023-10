Sonic Superstars (Switch) – Game Review

Sonic Superstars ist ein seitwärts scollendes Jump’n Run Plattform Videospiel, welches vom Sonic Team und Arzest entwickelt worden ist. Veröffentlicht wurde es durch SEGA am 17.10.2023. Erschienen ist der Titel für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Wir haben getestet, wie schnell Sonic in einem modernen 2D Abenteuer laufen kann. Getestet wurde die Nintendo Switch Version.

What year is it?

Dieses Mal ist ein neues 2D Super Mario und Sonic Abenteuer in der selben Woche erschienen. Was wie ein normales Jahr Ende der achtziger klingt, ist heuer fast schon ein Spektakel, wie wir es uns nie mehr erwartet hätten. Laut den Machern sei dies keine Absicht gewesen. Durch diesen glücklichen Zufall, können wir noch einmal ein Kopf an Kopf rennen, der zwei größten und ältesten Videospielikonen aller Zeiten beobachten. Der größte Unterschied zu damals ist, dass man mit der Nintendo Switch nun beide Abenteuer auf der selben Konsole spielen kann. Dies hätten wir uns früher nicht einmal zu träumen gewagt.

Ärger hoch drei!

Der klassische Erzfeind von Sonic ist zurück. Der böse Wissenschaftler Eggman will wieder die traumhaften und unberührten Northstar Islands mit seinen technischen Errungenschaften verwüsten. Dieses Mal möchte er die größten Tiere der Inseln in Badniks verwandeln, welche sich zu seiner Roboter Armee dazugesellen. Damit dieses Treiben nicht von Sonic und seinen Freunden gestört wird, hat sich Eggman bereits Vorkerhungen getroffen: er hat den Kopfgeldjäger Fang the Hunter angeheuert. Leider haben sie auch eine Bewohnerin der Inseln namens Trip auf ihre Seit gebracht, welche ihnen alle Geheimnisse verraten soll. Zum Glück sind schon Sonic, Tails, Knuckels und Amy schon auf dem Weg zur Rettung der Inseln. Um die Pläne nicht zu durchkreuzen Eggman zu kommen, sondern auch Fang und Trip stellen.

Chaos Smaragde

Gleich zu Beginn geht es in Sonic Superstars schon rasant los. Spieler von damals erkennen sofort wo sich sich befinden und werden sofort loslaufen. Dabei läuft man durch Loopings oder federt sich mit Trampolinen in die Höhe. In den gut verschachtelten Level, sind mehrere Pfade möglich, welche verschiedene Geheimnisse verbergen, die darauf warten entdeckt zu werden. Die beliebten Bonus-Level von damals sind zurück und lassen sich in einem dreidimensionalen Umfeld meistern. Sammeln kann man Münzen und Chaos Smaragde. Die Level sind sehr großzügig gestaltet, was den Wiederspielwert erhöht. Es ist nur manchmal schwierig den genommenen Abzweigungen zu folgen. Aber so etwas wird von einem Sonic Titel auch erwartet. Gleichzeitig bremsen Sand, Mechanismen und Luftstöße Sonic. Vom Wasser ganz zu schweigen. Das Leveldesign hätte etwas flüssiger sein können. Natürlich dürfen die Endbosse auch nicht am Ende der Level fehlen. Diese sind gar nicht so einfach und dauern oft sehr lange. Die Begleiter von Sonic haben alle andere Eigenschaften. Tails kann fliegen, Knuckles klettern. Amy verfügt über einen Doppelsprung, welcher viele Passagen im Spiel leichter werden lässt.

Die Steuerung von Sonic Superstars erinnert an Mega Drive-Zeiten. Allerdings zu langsam beim Beschleunigen und zu abrupt beim Anhalten. Sonic verlässt auch im höchsten Tempo nie nie die Mitte des Bildschirms. Der Titel verfügt auch über Mehrspielermöglichkeiten, welcher im Kooperationsmodus allerdings nur Lokal möglich ist. Darin ist es schwierig beim gemeinsamen Spielen dem anderen zu folgen, weil einer immer dem anderen davon läuft. Ein Spieler läuft dem anderen davon. Online ist zumindest der Kampfmodus möglich.

Like in the Movies

Beim Start von Sonic Superstars sind wir kurz verwirrt und glauben den falschen Sender eingestellt zu haben. Wir sehen hier ein gezeichnetes Zeichentrick Intro wie in den Sonic Serien von damals. Was für ein Liebesbrief an die Fans! Auch im Spiel strahlen einem die Farben und hochwertigen Charaktermodelle an. Mit einer hohen Bildrate kann man das rasante Geschehen am Bildschirm gut verfolgen.

Melodie und Lärm

Die Musik von Sonic Superstars ist grandios und vermag zum jeweiligen Level passend einzustimmen. Leider kann man sich in den Optionen den Soundtrack nicht anhören. Die Geräusche sind dafür nicht so besonders geraten und stören eher, weil sie sich zu oft hintereinander wiederholen.

Fazit zu Sonic Superstars

Es war höchste Eisenbahn, dass Sonic in ein zweidimensionales Abenteuer zurückkehrt. Die Modelle und Animationen werden der Legende gerecht. Die Level verlaufen leider nicht so flüssig, wie damals und die Bosse sind zu langgezogen. Ansonsten ist die Aufmachung und Liebe zum Detail sehr gelungen und wir freuen uns, wenn die Abenteuer von Sonic und seinen Freunden auch in Zukunft wieder in 2D weitergehen werden. Es ist zwar nicht so kreativ wie Super Mario Bros. Wonder geworden, aber das muss das neue Sonic Abenteuer auch nicht. Sonic Superstars weckt viele Erinnerungen und nur das zählt!

Review Wertung

8 SCORE Sonic ist wieder da! Hoffentlich werden weitere solcher Titel folgen! Detail-Wertung Grafik 9 Sound 8 Gameplay 8 Story 8 Motivation 7 Steuerung 7 Multiplayer 7

