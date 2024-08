„The Beast is Coming“: Teaser-Video für Gamescom Opening Night

Was ist gemeint mit „The Beast is Coming“? Auf jeden Fall dürfte es sich um ein Horror-Spiel handeln. Doch welches ist es? Spieler diskutieren auf Reddit.com über die Ankündigung zur Ankündigung der Gamescom Opening Night Live.

Die Gamescom Opening Night Live findet am 20. August, also morgen, statt. Die Show beginnt um 20:00 Uhr (deutscher Zeit) und wird sowohl vor Ort in Köln als auch online übertragen. Das YouTube-Video haben wir euch schon vorab unterhalb eingebunden.

Geoff Keighley, der Host der Show, hat auf X.com (vormals Twitter) einen Teaser-Trailer veröffentlicht. Darin sehen wir eine junge Frau, die zunächst ziemlich fröhlich im Wald herumhüpft. Danach wird das Video düster und blutiger. „The Beast is Coming to gamescom ONL“. Welches Spiel dahinter verbirgt wurde nicht bekanntgegeben.

Die Meinungen zu „The Beast is Coming“ gehen auseinander

Bereits vor einigen Tagen, genauer gesagt am 12. August, gab es einen Eintrag bei USPTO (United States Patent and Trademark Office) für „Dying Light: The Beast“. Das würde mit dem Video von Keighley zusammenpassen, wie die Faust aufs Auge. Sollten die Leaks stimmen, dann handelt es sich wahrscheinlich um den neuen Dying Light DLC, wobei man Kyle Crane im Spiel retten muss. Darin wird er als „The Beast“ betitelt. Ob es sich dabei um einen DLC oder ein eigenständiges Spiel handelt ist bisher nicht bekannt. Auch hier gehen die Meinungen noch auseinander. In den Kommentaren auf YouTube schreibt jemand, dass es sich um das besagte Dying Light: The Beast handeln muss, da er am Ende gewisse Geräusche erkenne, die auch im Hauptspiel vorkommen.

Wenn es sich nicht um einen Dying Light-Ableger handelt, wird darüber auf Reddit.com gescherzt, ob nicht endlich ein Remake zu Bloodborne fällig wäre. Immerhin gibt es einige Biester, die man in Bloodborne bekämpfen muss. Auch kein schlechter Tipp.

Vielleicht geht es auch in eine ganz andere Richtung und der Teaser-Trailer war nur eine Verarsche für ein neues UFC- oder WWE-Spiel. Brock „The Beast“ Lesnar hat bereits in einigen Videospielen mitgewirkt, wie EA Sports UFC 4 oder WWE 2K23.

Wie auch immer die Geschichte ausgeht, wir erfahren sie spätestens morgen ab 20:00 Uhr:

