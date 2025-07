Future Games Show Gamescom Showcase findet am 20. August statt

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Future Games Show meldet sich zur Gamescom 2025 mit einem vollgepackten Programm zurück: Los geht’s am 20. August um 20:00 Uhr (MEZ) mit dem großen Gamescom Showcase, das neue Trailer, Weltpremieren und spielbare Demos präsentiert – viele davon werden direkt zur Show veröffentlicht.

Direkt im Anschluss folgt FGS Live From Gamescom, bei dem Fans weitere exklusive Einblicke, Premieren und Demo-Enthüllungen erwarten. Abgerundet wird die Eventreihe am 24. August mit dem FGS Best Of Gamescom, das die spannendsten Spiele der Messe noch einmal ins Rampenlicht rückt.

Werbung

Zusätzlich dürfen sich Zuschauer auf Interviews mit Entwicklerteams, Live-Touren durch die Messestände und Gameplay-Demos großer AAA-Titel freuen – ein Pflichttermin für alle, die kein Gamescom-Highlight verpassen wollen.