Blizzard Entertainment auf der Gamescom 2024 – Was erwartet dich?

Blizzard Entertainment ist dieses Jahr auf der Gamescom 2024 in Köln (Deutschland) vertreten und bringt zwei ihrer heiß erwarteten Spiele mit: World of Warcraft: The War Within und Diablo 4: Vessel of Hatred.

Diese Gamescom verspricht besonders aufregend zu werden. Blizzard hat sich mit anderen Xbox-Spielstudios zusammengeschlossen und wird am Xbox-Stand präsent sein. Hier kannst du die neuesten Spiele ausprobieren und mit der Community aus Europa und der ganzen Welt in Kontakt treten.

Johanna Faries, die Geschäftsführerin von Blizzard Entertainment, zeigt sich begeistert:

“Wir freuen uns riesig, Warcraft, Diablo und Overwatch unserer europäischen Community auf der Gamescom zu präsentieren. Es ist großartig, dass wir einige unserer talentiertesten Entwickler

mit nach Köln bringen können, um gemeinsam die besondere Verbindung zu feiern, die durch unsere Spiele entstanden ist.”

Blizzard auf der Gamescom 2024: World of Warcraft, Diablo 4 und Overwatch 2

Für World of Warcraft steht die Veröffentlichung von “The War Within” im Fokus. Dieses Spiel ist der erste Teil der epischen Worldsoul-Saga und wird am 27. August, einen Tag nach der Gamescom, weltweit veröffentlicht. Wenn du zu den Vorbestellern der Epic Edition oder der physischen Collector’s Edition gehörst, kannst du sogar schon ab dem 23. August loslegen und die Welt von Azeroth neu erleben.

Diablo-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Auf der Gamescom kannst du in die düstere Welt von Diablo 4: Vessel of Hatred eintauchen und auch Diablo Immortal kennenlernen. Hier hast du die Chance, als einer der Ersten neue Inhalte zu erleben und dich mit anderen Fans auszutauschen.

Overwatch 2 wird in Zusammenarbeit mit Porsche eine besondere Präsentation bieten. Eine lebensgroße “D.Va”-Statue, die dem neuen, komplett elektrischen Porsche Macan nachempfunden ist, wird das Highlight sein. Zudem kannst du eine legendäre Karte von Overwatch 2 in der echten Welt erkunden. Das ist eine Gelegenheit, die du dir nicht entgehen lassen solltest!

Noch mehr Informationen zu den Events und Aktivitäten auf der Gamescom werden in Kürze veröffentlicht. Markiere dir den 21. August rot im Kalender und sei dabei, wenn Blizzard Entertainment in Köln die neuesten Spiele und Inhalte präsentiert.

Sei gespannt und freue dich auf ein unvergessliches Erlebnis auf der Gamescom 2024! Ob World of Warcraft, Diablo IV oder Overwatch 2 – es gibt so viel zu entdecken und auszuprobieren. Übrigens wird man einen PlayStation-Stand nicht in Köln vorfinden.