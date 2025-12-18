Diablo 4: Season 11 ist da und schlägt bei den Spielern ein

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Angesichts des Erfolgs der Erweiterung namens „Vessel of Hatred“ und der Konkurrenz durch Path of Exile 2 sah sich Blizzard gezwungen, bei Diablo 4 mit Content nachzulegen. Season 11 „Divine Intervention„, welche unter anderem den „Paladin“ zurück bring sowie die Vorstellung eines weiteren Ad-ons wird von der Community wohlwollend aufgenommen. Wer jetzt nur ein Recycling alter Mechaniken erwartet, liegt falsch.

Season 11 von Diablo 4 ist mehr als nur ein Lückenfüller, bis Divine Intervention am 28. April 2026 erscheint. Zunächst waren die meisten Spieler skeptisch, was die neuste Season anbelangt. Nostalgie und viele System-Updates machten die Befürchtungen schnell nichtig. Die größte Veränderung betrifft das Masterworking. Es ist jetzt möglich geworden, ohne den Fortschritt zu gefährden, seinen letzten Update-Rang neu zu generieren.

Nicht so gut kommt das sogenannte neu eingeführte „Sanctification“-System an. Während das Feature extrem starke Boni ermöglicht, besteht gleichzeitig die Gefahr, den Gegenstand durch das sogenannte „Bricking“ völlig unbrauchbar zu machen. Für die einen bietet es eine gewisse Herausforderung für die anderen Casual-Gamer eher Ärger und Frust. Insbesondere, wenn lang gefarmte Items ihre Funktion verlieren.

Endlich kehrt der „Paladin“ in Diablo 4 zurück

Das unumstrittene Herzstück von Diablo 4 Season 11 ist jedoch die Wiedereinführung des „Paladin“. Er ist bisher exklusiv Teil des Vorbesteller-Bonus. Trotzdem sind nahezu alle in der Community von ihm begeistert. Die Kritik an der DLC-Pflicht für die neue Klasse bleibt zwar bestehen, wird aber durch den hohen Spielspaß und die Konkurrenzfähigkeit der alten Klassen weitgehend entkräftet. Zusätzlich kehrt der klassische „Hammerdin“ in das Spiel zurück – dies erfreut speziell die Hardcore-Spieler. Außerdem gibt es ab sofort neue Schild-Mechaniken.

Die Einbindung der „Niederen Übel“ wie „Azmodan“ oder „Duriel“ in die Spielwelt erzeugt für die meisten User eine starke Atmosphäre. Doch das neue Endgame-Feature „Der Turm“ enttäuscht weitestgehend. Viele Spieler kritisieren den Modus als überflüssige Kopie der Grube, die schlechter belohnt und zu sehr vom Zufall der Pylone abhängt. Deutlich besser gelingt Blizzard bei Diablo 4 die Balance der bisherigen Charaktere.

Was hältst du bisher von Season 11 von Diablo 4?

In diesem Beitrag erfährst du, welche Pläne Blizzard für die Zukunft von Diablo hat.

