Diablo IV wird komplett umgekrempelt: Neue Expansion bringt Klassen, Lore und Mega-Update

Blizzard hat die nächste große Erweiterung für Diablo IV offiziell enthüllt und sie fällt deutlich größer aus, als viele erwartet hatten. „Lord of Hatred“ erscheint am 28. April 2026 und markiert einen entscheidenden Wendepunkt für das Action-RPG. Die Ankündigung erfolgte während der The Game Awards und wurde von einem cineastischen Trailer begleitet, der mit einer brisanten Enthüllung endete: Ein altbekannter Schrecken kehrt zurück.

Mit Lord of Hatred möchte Blizzard Diablo IV nicht nur erweitern, sondern in vielen Bereichen grundlegend weiterentwickeln. Neue Klassen, ein komplett neues Gebiet, massive System-Überarbeitungen und ein deutlich ausgebautes Endgame sollen das Spiel langfristig prägen. Das beste daran: auch für Spielerinnen und Spieler, die die Erweiterung nicht kaufen.

Diablo IV: Der Paladin kehrt zurück

Eines der größten Highlights: Der Paladin ist zurück. Die ikonische Klasse aus früheren Diablo-Teilen ist sofort spielbar, wenn du die Erweiterung vorbestellst. Blizzard greift dabei tief in die Seriengeschichte und bringt klassische Fähigkeiten wie Auren, Blessed Hammer, Zeal, Condemn und Heaven’s Fury zurück. Neu ist jedoch das sogenannte Oath-System, das den Paladin stärker über seine religiösen Gelübde definiert. Diese beeinflussen Spielstil, Fähigkeiten und Boni – und geben der Klasse mehr Tiefe als je zuvor. Eine zweite, bislang geheime neue Klasse wird zum Launch der Erweiterung veröffentlicht, Details hält Blizzard aber noch bewusst zurück.

Mit Lord of Hatred öffnet sich auch ein komplett neues Gebiet: Skovos. Die Region gilt als einer der ältesten Schauplätze in der Geschichte Sanctuaries und ist eng mit den Ursprüngen von Lilith und Inarius verbunden. Dich erwarten dort vulkanische Küsten, dichte Wälder, versunkene Ruinen und Spuren uralter Zivilisationen. Blizzard beschreibt Skovos als gefährlichen Ort voller Kultisten, vergessener Rituale und Bedrohungen aus Meer und Land.

Massive Überarbeitung von Skills, Items und Progression

Unabhängig vom Kauf der Erweiterung profitieren alle die Diablo IV spielen ein großes System-Update. Blizzard überarbeitet die Skill-Trees aller acht Klassen, erhöht das Level-Cap und fügt neue Skill-Varianten hinzu.

Käufer der Erweiterung erhalten darüber hinaus Zugang zu erweiterten Mechaniken, darunter:

ein neu interpretiertes Horadrim-Würfel-System

Set-Boni über einen neuen Talisman-Slot

ein offiziell integrierter Loot-Filter, der Builds übersichtlicher machen soll

Diese Änderungen von Blizzard zielen klar darauf ab, das Endgame strukturierter und langfristig motivierender zu gestalten.

Diablo IV bekommt neues Endgame: „War Plans“ und „Echoing Hatred“

Das Endgame selbst wird ebenfalls neu gedacht. Mit War Plans kannst du deine bevorzugten Aktivitäten zu individuellen Fortschrittsrouten kombinieren und mit Modifikatoren versehen. So sollst du deinen eigenen Weg zur optimalen Loot finden. Dazu kommt Echoing Hatred, ein Modus mit eskalierenden Gegnerwellen, der besonders starke Builds herausfordert. Je weiter du kommst, desto besser wird die Belohnung. Das hört sich nach einem klaren Angebot für Hardcore-Gamer an.

Narrativ setzt die Erweiterung direkt nach den bisherigen Ereignissen an. Mephisto, einer der Prime Evils, tritt als Prophet Akarat auf und sammelt Anhänger für einen neuen, gefährlichen Plan. Blizzard beschreibt die Story als eine deutliche Eskalation, bei der bekannte Figuren zurückkehren und Sanctuary erneut am Abgrund steht. Und zwischen all dem Chaos gibt es auch einen überraschend ruhigen Neuzugang: Angeln. Ja, wirklich. Die neue Aktivität soll einen Kontrast zur ständigen Gewalt bieten.

Mit Lord of Hatred verfolgt Blizzard ein klares Ziel: Diablo IV soll sich nicht nur größer, sondern auch besser anfühlen. Mehr Tiefe, klarere Progression, mehr Kontrolle über Loot und Builds, kombiniert mit neuen Klassen und frischer Lore. Ob die Erweiterung hält, was sie verspricht, wird sich 2026 zeigen.

